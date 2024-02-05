Курганский перинатальный центр начал замораживать сперму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перинатальный центр. Курган, областной перинатальный центр, перинатальный центр, курганский перинатальный центр
Курганский перинатальный центр предлагает услугу криоконсервации спермы бесплатно для онкобольных Фото:

Курганский областной перинатальный центр начал предлагать услугу криоконсервации спермы для пациентов по направлению онколога. Хранить биоматериал год будут бесплатно, сообщается в группе онкодиспансера во «ВКонтакте».

«Информируем Вас, что криоконсервация спермы в Курганском областном перинальном центре проводится бесплатно! Для получения услуги необходимо записаться в Центр семейной медицины. Администратор центра назначит дату приема врача, расскажет о составлении договора на криоконсервацию», — говорится в сообщении Курганского онкологического диспансера.

Пациентам перед криоконсервацией необходимо сдать анализ крови на сифилис (RW), гепатиты и ВИЧ-инфекцию. Также нужно получить у онколога направление на криоконсервацию эякулята (семенной жидкости) с указанием текущего диагноза. В течение года материал будет храниться бесплатно, далее хранение возможно продлить на платной основе, предупреждают в медучреждении.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский областной перинатальный центр начал предлагать услугу криоконсервации спермы для пациентов по направлению онколога. Хранить биоматериал год будут бесплатно, сообщается в группе онкодиспансера во «ВКонтакте». «Информируем Вас, что криоконсервация спермы в Курганском областном перинальном центре проводится бесплатно! Для получения услуги необходимо записаться в Центр семейной медицины. Администратор центра назначит дату приема врача, расскажет о составлении договора на криоконсервацию», — говорится в сообщении Курганского онкологического диспансера. Пациентам перед криоконсервацией необходимо сдать анализ крови на сифилис (RW), гепатиты и ВИЧ-инфекцию. Также нужно получить у онколога направление на криоконсервацию эякулята (семенной жидкости) с указанием текущего диагноза. В течение года материал будет храниться бесплатно, далее хранение возможно продлить на платной основе, предупреждают в медучреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...