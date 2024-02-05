Курганский перинатальный центр начал замораживать сперму

Курганский областной перинатальный центр начал предлагать услугу криоконсервации спермы для пациентов по направлению онколога. Хранить биоматериал год будут бесплатно, сообщается в группе онкодиспансера во «ВКонтакте».
«Информируем Вас, что криоконсервация спермы в Курганском областном перинальном центре проводится бесплатно! Для получения услуги необходимо записаться в Центр семейной медицины. Администратор центра назначит дату приема врача, расскажет о составлении договора на криоконсервацию», — говорится в сообщении Курганского онкологического диспансера.
Пациентам перед криоконсервацией необходимо сдать анализ крови на сифилис (RW), гепатиты и ВИЧ-инфекцию. Также нужно получить у онколога направление на криоконсервацию эякулята (семенной жидкости) с указанием текущего диагноза. В течение года материал будет храниться бесплатно, далее хранение возможно продлить на платной основе, предупреждают в медучреждении.
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