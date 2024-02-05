Курганская область стала одной из лучших по развитию промышленности в России

Курганская область стала пятой по развитию промышленности
Курганская области вошла в число лучших по развитию промышленности и обрабатывающего сектора. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Курганская область вошла в пятерку регионов-лидеров по развитию промышленности и стала третьей по развитию обрабатывающего сектора. Отличный подарок к празднику», — сообщил Шумков. К посту он прикрепил инфографику, основанную на данных Росстата.
Ранее стало известно, что по итогам 11 месяцев 2023 года регион был в стране на шестом месте по промышленному росту. В октябре 2023 года регион был на 11 месте по этому показателю.
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