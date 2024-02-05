05 февраля 2024

Курганская область стала одной из лучших по развитию промышленности в России

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Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, литейный цех, курганский арматурный завод
Курганская область стала пятой по развитию промышленности Фото:

Курганская области вошла в число лучших по развитию промышленности и обрабатывающего сектора. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Курганская область вошла в пятерку регионов-лидеров по развитию промышленности и стала третьей по развитию обрабатывающего сектора. Отличный подарок к празднику», — сообщил Шумков. К посту он прикрепил инфографику, основанную на данных Росстата.

Ранее стало известно, что по итогам 11 месяцев 2023 года регион был в стране на шестом месте по промышленному росту. В октябре 2023 года регион был на 11 месте по этому показателю.

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Курганская области вошла в число лучших по развитию промышленности и обрабатывающего сектора. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Курганская область вошла в пятерку регионов-лидеров по развитию промышленности и стала третьей по развитию обрабатывающего сектора. Отличный подарок к празднику», — сообщил Шумков. К посту он прикрепил инфографику, основанную на данных Росстата. Ранее стало известно, что по итогам 11 месяцев 2023 года регион был в стране на шестом месте по промышленному росту. В октябре 2023 года регион был на 11 месте по этому показателю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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