Курганская область стала одной из лучших по развитию промышленности в России

06 февраля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Курганская область стала пятой по развитию промышленности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская области вошла в число лучших по развитию промышленности и обрабатывающего сектора. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Курганская область вошла в пятерку регионов-лидеров по развитию промышленности и стала третьей по развитию обрабатывающего сектора. Отличный подарок к празднику», — сообщил Шумков. К посту он прикрепил инфографику, основанную на данных Росстата. Ранее стало известно, что по итогам 11 месяцев 2023 года регион был в стране на шестом месте по промышленному росту. В октябре 2023 года регион был на 11 месте по этому показателю.

Курганская области вошла в число лучших по развитию промышленности и обрабатывающего сектора. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Курганская область вошла в пятерку регионов-лидеров по развитию промышленности и стала третьей по развитию обрабатывающего сектора. Отличный подарок к празднику», — сообщил Шумков. К посту он прикрепил инфографику, основанную на данных Росстата. Ранее стало известно, что по итогам 11 месяцев 2023 года регион был в стране на шестом месте по промышленному росту. В октябре 2023 года регион был на 11 месте по этому показателю.