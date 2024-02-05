05 февраля 2024

Жители ЯНАО смогут улучшить придомовые территории с помощью голосования

Ямальцы голосуют за улучшение придомовых территорий на портале «Живем на севере»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по придомовым территориям элитных домов. Екатеринбург, двор дома, лужа, парковка автомобилей
Ямальцы смогут выбрать, что будет улучшено во дворе Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут проголосовать за благоустройство территории рядом с домом. Информация о голосовании размещена на портале «Живем на севере».

«Что вы хотите видеть на прилегающих к многоквартирным домам территориях — детские и спортивные площадки, парковки, дополнительное озеленение?» — говорится на сайте. Голосование за благоустройство продлится до 15 февраля.

Ранее URA.RU сообщало о начале инвентаризации дворов в ЯНАО. По ее итогам определят объекты, которые войдут в окружную программу по благоустройству дворов и придомовых территорий «Мой двор».

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут проголосовать за благоустройство территории рядом с домом. Информация о голосовании размещена на портале «Живем на севере». «Что вы хотите видеть на прилегающих к многоквартирным домам территориях — детские и спортивные площадки, парковки, дополнительное озеленение?» — говорится на сайте. Голосование за благоустройство продлится до 15 февраля. Ранее URA.RU сообщало о начале инвентаризации дворов в ЯНАО. По ее итогам определят объекты, которые войдут в окружную программу по благоустройству дворов и придомовых территорий «Мой двор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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