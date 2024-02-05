Жители ЯНАО смогут улучшить придомовые территории с помощью голосования

Ямальцы голосуют за улучшение придомовых территорий на портале «Живем на севере»

06 февраля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Ямальцы смогут выбрать, что будет улучшено во дворе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут проголосовать за благоустройство территории рядом с домом. Информация о голосовании размещена на портале «Живем на севере». «Что вы хотите видеть на прилегающих к многоквартирным домам территориях — детские и спортивные площадки, парковки, дополнительное озеленение?» — говорится на сайте. Голосование за благоустройство продлится до 15 февраля. Ранее URA.RU сообщало о начале инвентаризации дворов в ЯНАО. По ее итогам определят объекты, которые войдут в окружную программу по благоустройству дворов и придомовых территорий «Мой двор».

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут проголосовать за благоустройство территории рядом с домом. Информация о голосовании размещена на портале «Живем на севере». «Что вы хотите видеть на прилегающих к многоквартирным домам территориях — детские и спортивные площадки, парковки, дополнительное озеленение?» — говорится на сайте. Голосование за благоустройство продлится до 15 февраля. Ранее URA.RU сообщало о начале инвентаризации дворов в ЯНАО. По ее итогам определят объекты, которые войдут в окружную программу по благоустройству дворов и придомовых территорий «Мой двор».