Жители ЯНАО смогут улучшить придомовые территории с помощью голосования

Ямальцы смогут выбрать, что будет улучшено во дворе
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут проголосовать за благоустройство территории рядом с домом. Информация о голосовании размещена на портале «Живем на севере».
«Что вы хотите видеть на прилегающих к многоквартирным домам территориях — детские и спортивные площадки, парковки, дополнительное озеленение?» — говорится на сайте. Голосование за благоустройство продлится до 15 февраля.
Ранее URA.RU сообщало о начале инвентаризации дворов в ЯНАО. По ее итогам определят объекты, которые войдут в окружную программу по благоустройству дворов и придомовых территорий «Мой двор».
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