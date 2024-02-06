В «Альфа-Банке» объяснили, почему отказались выдавать кредитку тюменской колясочнице

В Тюмени «Альфа-Банк» не выдал кредитку инвалиду из-за технической накладки
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Обменники. Москва, банк, альфа-банк
В банке сообщили, что проблема уже решена Фото:

В Тюмени курьер «Альфа-Банка» отказался выдавать уже доставленную кредитную карту девушке-инвалиду, так как произошла техническая накладка. Такую позицию по ситуации URA.RU озвучили в пресс-службе банка. Ранее об инциденте агентству рассказала Виктория Щербина, которой и отказали в кредитке.

«Доставляем всем клиентам. В конкретной ситуации произошла техническая накладка, которую мы уже решили в пользу клиента», — так ситуацию прокомментировали в «Альфа-Банке».

Речь идет о происшествии, когда курьер привез девушке-инвалиду заранее заказанную кредитную карту. Однако когда увидел, что тюменка передвигается на коляске, отказался отдавать «пластик», предложив клиентке самой явиться в офис банка. Позднее, после резонанса в социальных сетях, молодой человек вновь связался с клиенткой и согласовал новое время доставки.

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В Тюмени курьер «Альфа-Банка» отказался выдавать уже доставленную кредитную карту девушке-инвалиду, так как произошла техническая накладка. Такую позицию по ситуации URA.RU озвучили в пресс-службе банка. Ранее об инциденте агентству рассказала Виктория Щербина, которой и отказали в кредитке. «Доставляем всем клиентам. В конкретной ситуации произошла техническая накладка, которую мы уже решили в пользу клиента», — так ситуацию прокомментировали в «Альфа-Банке». Речь идет о происшествии, когда курьер привез девушке-инвалиду заранее заказанную кредитную карту. Однако когда увидел, что тюменка передвигается на коляске, отказался отдавать «пластик», предложив клиентке самой явиться в офис банка. Позднее, после резонанса в социальных сетях, молодой человек вновь связался с клиенткой и согласовал новое время доставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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