В Тюмени «Альфа-Банк» отказал в выдаче карты девушке на инвалидной коляске

06 февраля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Приехавший курьер не отдал карту девушке с инвалидностью, предложив ей лично явиться в офис банка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Тюмени заказала кредитную карту с доставкой в «Альфа-Банке», но когда курьер приехал и увидел, что девушка является инвалидом-колясочником, то заявил, что по технической причине не может передать ей «пластик». Об этом URA.RU рассказала сама тюменка. Однако ей предложили лично посетить офис банка и получить карту там. «Я уже держала конверт с картой в руках, курьер меня с ним сфотографировал. Но спросил, какая у меня группа инвалидности. Я ответила, что первая, он что-то написал в планшете и вскоре сказал, что по технической причине не может отдать мне карту. Посоветовал обратиться в офис банка лично. Считаю, что это дискриминация и абсурд. То есть здоровым привезут домой, а неходячий должен ехать по зиме в офис», — рассказала URA.RU тюменка Виктория Щербина. Девушка пояснила, что пользуется многими продуктами от других банков, выплачивает ипотеку и никогда не встречалась с подобными ситуациями. По ее словам, после того, как она осветила произошедшее в социальных сетях, с ней связались сотрудники «Альфа-Банка», а на следующий день позвонил курьер и они согласовали повторную дату доставки карты. Виктория выразила уверенность, что этому поспособствовал именно созданный ею резонанс. URA.RU направило письменный запрос в адрес банка: телефона пресс-службы на его сайте обнаружить не удалось. Агентство попросило уточнить, по какой причине произошла вышеописанная ситуация и каковы принципы работы банка с людьми, имеющими инвалидность. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Тюмени заказала кредитную карту с доставкой в «Альфа-Банке», но когда курьер приехал и увидел, что девушка является инвалидом-колясочником, то заявил, что по технической причине не может передать ей «пластик». Об этом URA.RU рассказала сама тюменка. Однако ей предложили лично посетить офис банка и получить карту там. «Я уже держала конверт с картой в руках, курьер меня с ним сфотографировал. Но спросил, какая у меня группа инвалидности. Я ответила, что первая, он что-то написал в планшете и вскоре сказал, что по технической причине не может отдать мне карту. Посоветовал обратиться в офис банка лично. Считаю, что это дискриминация и абсурд. То есть здоровым привезут домой, а неходячий должен ехать по зиме в офис», — рассказала URA.RU тюменка Виктория Щербина. Девушка пояснила, что пользуется многими продуктами от других банков, выплачивает ипотеку и никогда не встречалась с подобными ситуациями. По ее словам, после того, как она осветила произошедшее в социальных сетях, с ней связались сотрудники «Альфа-Банка», а на следующий день позвонил курьер и они согласовали повторную дату доставки карты. Виктория выразила уверенность, что этому поспособствовал именно созданный ею резонанс. URA.RU направило письменный запрос в адрес банка: телефона пресс-службы на его сайте обнаружить не удалось. Агентство попросило уточнить, по какой причине произошла вышеописанная ситуация и каковы принципы работы банка с людьми, имеющими инвалидность. Ответ ожидается.