В Тюмени откроется магазин Adidas

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Закрытие Адидас. Тюмень
О закрытии магазинов компания уведомила покупателей в марте 2022 года Фото:

В тюменском ТРЦ «Солнечный» откроется магазин Adidas. Об этом сообщили в отделе рекламы торгового центра. Там также отметили, что открытие состоится в марте этого года.

«Adidas откроется ориентировочно в марте. Точные сроки пока неизвестны. Также пока не можем сказать, под каким названием откроется магазин. Он будет располагаться на четвертом этаже», — сообщили в отделе маркетинга ТРЦ.

Магазины под брендом Adidas прекратили свою работу в Тюмени в марте 2022 года. Такое решения компания приняла после начала СВО и ухода ряда других брендов с российского рынка.

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В тюменском ТРЦ «Солнечный» откроется магазин Adidas. Об этом сообщили в отделе рекламы торгового центра. Там также отметили, что открытие состоится в марте этого года. «Adidas откроется ориентировочно в марте. Точные сроки пока неизвестны. Также пока не можем сказать, под каким названием откроется магазин. Он будет располагаться на четвертом этаже», — сообщили в отделе маркетинга ТРЦ. Магазины под брендом Adidas прекратили свою работу в Тюмени в марте 2022 года. Такое решения компания приняла после начала СВО и ухода ряда других брендов с российского рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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