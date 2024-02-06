В Тюмени откроется магазин Adidas

О закрытии магазинов компания уведомила покупателей в марте 2022 года
В тюменском ТРЦ «Солнечный» откроется магазин Adidas. Об этом сообщили в отделе рекламы торгового центра. Там также отметили, что открытие состоится в марте этого года.
«Adidas откроется ориентировочно в марте. Точные сроки пока неизвестны. Также пока не можем сказать, под каким названием откроется магазин. Он будет располагаться на четвертом этаже», — сообщили в отделе маркетинга ТРЦ.
Магазины под брендом Adidas прекратили свою работу в Тюмени в марте 2022 года. Такое решения компания приняла после начала СВО и ухода ряда других брендов с российского рынка.
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