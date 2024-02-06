В Екатеринбурге пытались сорвать концерт Shaman’а, где была Мизулина

06 февраля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Концерт Shaman’a состоялся в минувшее воскресенье Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Визит Екатерины Мизулиной в Екатеринбург Неизвестный пытался сорвать концерт исполнителя Shaman’a (Ярослав Дронов) в Екатеринбурге, на котором присутствовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Мужчина позвонил и сообщил о взрывчатке на площадке. Прибывшие силовики никаких взрывчатых устройств не обнаружили. «Зрителей начали пускать в зал в 17:00, выступление артиста было запланировано в 19:00. Но в начале восьмого поступил подозрительный звонок. Аноним сообщил, что якобы заминировал площадку. Полицейские осмотрели территорию и ничего не нашли», — пишет telegram-канал Shot. По данным канала, силовики возбудили уголовное дело. Анониму грозит до пяти лет лишения свободы. URA.RU обратилось за комментариями в УФСБ по Свердловской области и пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответы ожидаются. Концерт Shaman’a прошел 4 февраля. Мизулина находится в Екатеринбурге уже третий день. 5 февраля она общалась с учениками школы №1, а сегодня провела встречу со студентами Уральского федерального университета. Там она заставила студента извиниться за слова о российской армии и отказалась брать букет цветов. Подробнее о визите Мизулиной — в сюжете URA.RU. Shaman родился в 1991 году в Новомосковске. Он — певец и композитор. Получил популярность благодаря песне «Встанем», выпущенной ко Дню защитника Отечества, и основательно занял нишу патриотического творчества. Мизулина получила известность после множественных обращений к силовикам в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных деятелей. Также она обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неизвестный пытался сорвать концерт исполнителя Shaman’a (Ярослав Дронов) в Екатеринбурге, на котором присутствовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Мужчина позвонил и сообщил о взрывчатке на площадке. Прибывшие силовики никаких взрывчатых устройств не обнаружили. «Зрителей начали пускать в зал в 17:00, выступление артиста было запланировано в 19:00. Но в начале восьмого поступил подозрительный звонок. Аноним сообщил, что якобы заминировал площадку. Полицейские осмотрели территорию и ничего не нашли», — пишет telegram-канал Shot. По данным канала, силовики возбудили уголовное дело. Анониму грозит до пяти лет лишения свободы. URA.RU обратилось за комментариями в УФСБ по Свердловской области и пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответы ожидаются. Концерт Shaman’a прошел 4 февраля. Мизулина находится в Екатеринбурге уже третий день. 5 февраля она общалась с учениками школы №1, а сегодня провела встречу со студентами Уральского федерального университета. Там она заставила студента извиниться за слова о российской армии и отказалась брать букет цветов. Подробнее о визите Мизулиной — в сюжете URA.RU. Shaman родился в 1991 году в Новомосковске. Он — певец и композитор. Получил популярность благодаря песне «Встанем», выпущенной ко Дню защитника Отечества, и основательно занял нишу патриотического творчества. Мизулина получила известность после множественных обращений к силовикам в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных деятелей. Также она обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию.