07 февраля 2024

Появилось новое видео драки между тюменскими подростками и посетителями пивнушки. Видео

Мужчины, избившие подростков в Тюмени, забрали у одного из них шапку
© Служба новостей «URA.RU»
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На подростков напали посетители магазина разливных напитков Фото:

Конфликт между подростками и мужчинами в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево начался из-за того, что один из мужчин забрал у ребенка шапку. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень». Там также была опубликована видеозапись инцидента.

«Как сообщила мама пострадавшей стороны, дети направлялись домой от друзей (ребятам по 16 лет), и на выходе из подъезда к ним пристали эти „смельчаки“. Они вышли из пивнушки покурить. Забрали у парня шапку и сказали: давай 500 рублей, мы тебе ее отдадим. Дело дошло до драки, а один из мужиков вообще разбил бутылку и с розочкой гонялся за мальчиком», — указано в сообщении, опубликованном telegram-каналом «Тюмень».

Ранее агентство писало о том, что 5 февраля в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево двое посетителей магазина разливных напитков избили подростков в подъезде жилого дома. Мать одного из пострадавших заявила, что мужчины напали на детей из-за того, что на одном из них была кадетская шапка со звездой. После инцидента было возбуждено уголовное дело.

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Конфликт между подростками и мужчинами в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево начался из-за того, что один из мужчин забрал у ребенка шапку. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень». Там также была опубликована видеозапись инцидента. «Как сообщила мама пострадавшей стороны, дети направлялись домой от друзей (ребятам по 16 лет), и на выходе из подъезда к ним пристали эти „смельчаки“. Они вышли из пивнушки покурить. Забрали у парня шапку и сказали: давай 500 рублей, мы тебе ее отдадим. Дело дошло до драки, а один из мужиков вообще разбил бутылку и с розочкой гонялся за мальчиком», — указано в сообщении, опубликованном telegram-каналом «Тюмень». Ранее агентство писало о том, что 5 февраля в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево двое посетителей магазина разливных напитков избили подростков в подъезде жилого дома. Мать одного из пострадавших заявила, что мужчины напали на детей из-за того, что на одном из них была кадетская шапка со звездой. После инцидента было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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