Появилось новое видео драки между тюменскими подростками и посетителями пивнушки. Видео

Мужчины, избившие подростков в Тюмени, забрали у одного из них шапку

08 февраля 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

На подростков напали посетители магазина разливных напитков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Конфликт между подростками и мужчинами в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево начался из-за того, что один из мужчин забрал у ребенка шапку. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень». Там также была опубликована видеозапись инцидента. «Как сообщила мама пострадавшей стороны, дети направлялись домой от друзей (ребятам по 16 лет), и на выходе из подъезда к ним пристали эти „смельчаки“. Они вышли из пивнушки покурить. Забрали у парня шапку и сказали: давай 500 рублей, мы тебе ее отдадим. Дело дошло до драки, а один из мужиков вообще разбил бутылку и с розочкой гонялся за мальчиком», — указано в сообщении, опубликованном telegram-каналом «Тюмень». Ранее агентство писало о том, что 5 февраля в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево двое посетителей магазина разливных напитков избили подростков в подъезде жилого дома. Мать одного из пострадавших заявила, что мужчины напали на детей из-за того, что на одном из них была кадетская шапка со звездой. После инцидента было возбуждено уголовное дело.

Конфликт между подростками и мужчинами в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево начался из-за того, что один из мужчин забрал у ребенка шапку. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень». Там также была опубликована видеозапись инцидента. «Как сообщила мама пострадавшей стороны, дети направлялись домой от друзей (ребятам по 16 лет), и на выходе из подъезда к ним пристали эти „смельчаки“. Они вышли из пивнушки покурить. Забрали у парня шапку и сказали: давай 500 рублей, мы тебе ее отдадим. Дело дошло до драки, а один из мужиков вообще разбил бутылку и с розочкой гонялся за мальчиком», — указано в сообщении, опубликованном telegram-каналом «Тюмень». Ранее агентство писало о том, что 5 февраля в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево двое посетителей магазина разливных напитков избили подростков в подъезде жилого дома. Мать одного из пострадавших заявила, что мужчины напали на детей из-за того, что на одном из них была кадетская шапка со звездой. После инцидента было возбуждено уголовное дело.