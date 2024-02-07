Конфликт между подростками и мужчинами в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево начался из-за того, что один из мужчин забрал у ребенка шапку. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень». Там также была опубликована видеозапись инцидента.
«Как сообщила мама пострадавшей стороны, дети направлялись домой от друзей (ребятам по 16 лет), и на выходе из подъезда к ним пристали эти „смельчаки“. Они вышли из пивнушки покурить. Забрали у парня шапку и сказали: давай 500 рублей, мы тебе ее отдадим. Дело дошло до драки, а один из мужиков вообще разбил бутылку и с розочкой гонялся за мальчиком», — указано в сообщении, опубликованном telegram-каналом «Тюмень».
Ранее агентство писало о том, что 5 февраля в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево двое посетителей магазина разливных напитков избили подростков в подъезде жилого дома. Мать одного из пострадавших заявила, что мужчины напали на детей из-за того, что на одном из них была кадетская шапка со звездой. После инцидента было возбуждено уголовное дело.
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