07 февраля 2024

Школьников в Надыме эвакуировали после анонимного телефонного звонка

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После эвакуации детей из школы №9 службы не обнаружили взрывчатые вещества Фото:

В Надыме (ЯНАО) 8 февраля школьников эвакуировали из-за поступившего по телефону сообщения об угрозе теракта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Сообщение поступило по телефону. Дети немедленно были эвакуированы. На место оперативно выехали сотрудники кинологической службы ОМВД России для обследования школы. Взрывчатых веществ не обнаружено. Образовательное учреждение продолжает работу в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях появилась информация об эвакуации учащихся школы №9 в Надыме. На место незамедлительно приехали экстренные службы.

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В Надыме (ЯНАО) 8 февраля школьников эвакуировали из-за поступившего по телефону сообщения об угрозе теракта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районной администрации. «Сообщение поступило по телефону. Дети немедленно были эвакуированы. На место оперативно выехали сотрудники кинологической службы ОМВД России для обследования школы. Взрывчатых веществ не обнаружено. Образовательное учреждение продолжает работу в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях появилась информация об эвакуации учащихся школы №9 в Надыме. На место незамедлительно приехали экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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