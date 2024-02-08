Сколько стоит обучение в частных школах Тюмени

Стоимость обучения в частных школах Тюмени начинается от 15 тысяч рублей

Среди основных преимуществ частных школ — малочисленные классы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени насчитывается около 15 частных образовательных учреждений. Одни предлагают обучение с 1-го по 11-й класс, другие ограничиваются начальным и средним звеном. URA.RU подсчитало, сколько стоит платное образование в городе. Данные взяты с сайтов нескольких заведений различной направленности.

Самой дорогой частной школой в Тюмени оказалось гимназия с углубленным изучением иностранных языков. Там обучают детей с 1-го по 11-й класс. Стоимость начальной школы — 68 000 рублей в месяц, средней и старшей — 65 000. В эти суммы входит питание, посещение кружков, продленка и прогулки.

Чуть дешевле будет стоить школа с углубленным изучением IT и английского языка. Стоимость за месяц обучения там — 40 000 рублей. В заведении предусмотрено только начальное звено. На сайте указано, что детям не будут задавать домашнее задание и, помимо прочего, научат финансовой грамотности и помогут развить лидерские качества.

Следующее заведение по убыванию цены — частная семейная школа. Также предполагает обучение с 1-го по 40й класс. Стоимость образования в месяц — 21 000 рублей, плюс при желании можно будет доплатить за продленку — 15 750 рублей. Среди преимуществ, выделяемых на сайте школы, малочисленные классы до 12 человек, занятия с психологом и живой уголок.

В одной из первых негосударственных гимназий Тюмени можно получить образование с 1-го по 9-й класс. Стоимость обучения там — 15 000 рублей за первый класс, далее сумма за каждый следующий год уменьшается, 9-й класс обойдется родителям в 6 000 рублей в месяц. В эту стоимость не входят кружки, продленка и питание. В классах занимаются не больше 20 детей.

Частная школа, где обучают по советской программе 1940—1950 годов, обойдется родителям в 13 000 рублей в месяц. Здесь курс рассчитан с 1-го по 9-е звено. В классах — не более 12 детей.

Все перечисленные школы имеют лицензию. Также они осуществляют подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.