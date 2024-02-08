В Тюменской области мужчина домогался подростка

Девочку-подростка мужчина домогался с лета 2023 года
Житель Тюменской области домогался девочку-подростка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы. В настоящий момент мужчина находится под стражей.
«Из материалов следует, что в период не ранее июня 2023 года и не позднее февраля 2024 года, Федор, заведомо зная, что несовершеннолетняя И., не достигла четырнадцатилетнего возраста, принудил ее к иным действиям сексуального характера», — указано в сообщении ведомства. Эпизоды происходили против воли и согласия ребенка.
В настоящий момент мужчина находится под стражей. По постановлению суда подозреваемый будет находиться там до 6 апреля 2024 года.
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