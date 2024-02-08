08 февраля 2024

В Тюменской области мужчина домогался подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ребенок, подросток, дети, девочка
Девочку-подростка мужчина домогался с лета 2023 года Фото:

Житель Тюменской области домогался девочку-подростка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы. В настоящий момент мужчина находится под стражей.

«Из материалов следует, что в период не ранее июня 2023 года и не позднее февраля 2024 года, Федор, заведомо зная, что несовершеннолетняя И., не достигла четырнадцатилетнего возраста, принудил ее к иным действиям сексуального характера», — указано в сообщении ведомства. Эпизоды происходили против воли и согласия ребенка.

В настоящий момент мужчина находится под стражей. По постановлению суда подозреваемый будет находиться там до 6 апреля 2024 года.

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Житель Тюменской области домогался девочку-подростка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы. В настоящий момент мужчина находится под стражей. «Из материалов следует, что в период не ранее июня 2023 года и не позднее февраля 2024 года, Федор, заведомо зная, что несовершеннолетняя И., не достигла четырнадцатилетнего возраста, принудил ее к иным действиям сексуального характера», — указано в сообщении ведомства. Эпизоды происходили против воли и согласия ребенка. В настоящий момент мужчина находится под стражей. По постановлению суда подозреваемый будет находиться там до 6 апреля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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