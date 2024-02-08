Происшествия В Тюменской области мужчина домогался подростка 09 февраля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 + Девочку-подростка мужчина домогался с лета 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Тюменской области домогался девочку-подростка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы. В настоящий момент мужчина находится под стражей. «Из материалов следует, что в период не ранее июня 2023 года и не позднее февраля 2024 года, Федор, заведомо зная, что несовершеннолетняя И., не достигла четырнадцатилетнего возраста, принудил ее к иным действиям сексуального характера», — указано в сообщении ведомства. Эпизоды происходили против воли и согласия ребенка. В настоящий момент мужчина находится под стражей. По постановлению суда подозреваемый будет находиться там до 6 апреля 2024 года. Житель Тюменской области домогался девочку-подростка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы. В настоящий момент мужчина находится под стражей. «Из материалов следует, что в период не ранее июня 2023 года и не позднее февраля 2024 года, Федор, заведомо зная, что несовершеннолетняя И., не достигла четырнадцатилетнего возраста, принудил ее к иным действиям сексуального характера», — указано в сообщении ведомства. Эпизоды происходили против воли и согласия ребенка. В настоящий момент мужчина находится под стражей. По постановлению суда подозреваемый будет находиться там до 6 апреля 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям