08 февраля 2024

Курганский боец, победивший в Португалии, встретился с полпредом Якушевым

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев обсудил со спортсменами особенности фиджитал-спорта Фото:

Дзюдоист из Кургана Данил Лаврентьев, победивший на соревнованиях в Португалии, попал на встречу спортсменов команды «Игры Будущего» с полномочным представителем президента России в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом спортсмен написал в своих соцсетях.

«Вместе с командой Gamers of Future встретились с полномочным представителем президента России Владимиром Якушевым и обсудили особенности необычного фиджитал-спорта. С 21 февраля в Казани я буду сначала драться на приставке в Мортал Комбат, потом рубиться в клетке. Никогда бы не подумал, что мой сын будет меня тренировать по игре на приставке», — написал Лаврентьев на своей станице в соцсетях.

В Казани пройдут международные мультиспортивные соревнования «Игры Будущего» с 21 февраля до 3 марта 2024 года. Они объединяют соревнования в реальном и виртуальном мире. По правилам состязаний, необходимо пройти два этапа: игра в Mortal Kombat 11 и реальный бой по правилам Союза ММА России.

Данил Лаврентьев ранее завоевал золото на международном турнире «Гран-при» по дзюдо в Португалии. В финальной схватке курганский спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року. Турнир является этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев побывал на встрече спортсменов с уральским полпредом Владимиром Якушевым
Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев побывал на встрече спортсменов с уральским полпредом Владимиром Якушевым
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Дзюдоист из Кургана Данил Лаврентьев, победивший на соревнованиях в Португалии, попал на встречу спортсменов команды «Игры Будущего» с полномочным представителем президента России в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом спортсмен написал в своих соцсетях. «Вместе с командой Gamers of Future встретились с полномочным представителем президента России Владимиром Якушевым и обсудили особенности необычного фиджитал-спорта. С 21 февраля в Казани я буду сначала драться на приставке в Мортал Комбат, потом рубиться в клетке. Никогда бы не подумал, что мой сын будет меня тренировать по игре на приставке», — написал Лаврентьев на своей станице в соцсетях. В Казани пройдут международные мультиспортивные соревнования «Игры Будущего» с 21 февраля до 3 марта 2024 года. Они объединяют соревнования в реальном и виртуальном мире. По правилам состязаний, необходимо пройти два этапа: игра в Mortal Kombat 11 и реальный бой по правилам Союза ММА России. Данил Лаврентьев ранее завоевал золото на международном турнире «Гран-при» по дзюдо в Португалии. В финальной схватке курганский спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року. Турнир является этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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