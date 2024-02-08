Курганский боец, победивший в Португалии, встретился с полпредом Якушевым

09 февраля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев обсудил со спортсменами особенности фиджитал-спорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дзюдоист из Кургана Данил Лаврентьев, победивший на соревнованиях в Португалии, попал на встречу спортсменов команды «Игры Будущего» с полномочным представителем президента России в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом спортсмен написал в своих соцсетях. «Вместе с командой Gamers of Future встретились с полномочным представителем президента России Владимиром Якушевым и обсудили особенности необычного фиджитал-спорта. С 21 февраля в Казани я буду сначала драться на приставке в Мортал Комбат, потом рубиться в клетке. Никогда бы не подумал, что мой сын будет меня тренировать по игре на приставке», — написал Лаврентьев на своей станице в соцсетях. В Казани пройдут международные мультиспортивные соревнования «Игры Будущего» с 21 февраля до 3 марта 2024 года. Они объединяют соревнования в реальном и виртуальном мире. По правилам состязаний, необходимо пройти два этапа: игра в Mortal Kombat 11 и реальный бой по правилам Союза ММА России. Данил Лаврентьев ранее завоевал золото на международном турнире «Гран-при» по дзюдо в Португалии. В финальной схватке курганский спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року. Турнир является этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже. Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев побывал на встрече спортсменов с уральским полпредом Владимиром Якушевым Фото: соцсети Данила Лаврентьева

Дзюдоист из Кургана Данил Лаврентьев, победивший на соревнованиях в Португалии, попал на встречу спортсменов команды «Игры Будущего» с полномочным представителем президента России в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом спортсмен написал в своих соцсетях. «Вместе с командой Gamers of Future встретились с полномочным представителем президента России Владимиром Якушевым и обсудили особенности необычного фиджитал-спорта. С 21 февраля в Казани я буду сначала драться на приставке в Мортал Комбат, потом рубиться в клетке. Никогда бы не подумал, что мой сын будет меня тренировать по игре на приставке», — написал Лаврентьев на своей станице в соцсетях. В Казани пройдут международные мультиспортивные соревнования «Игры Будущего» с 21 февраля до 3 марта 2024 года. Они объединяют соревнования в реальном и виртуальном мире. По правилам состязаний, необходимо пройти два этапа: игра в Mortal Kombat 11 и реальный бой по правилам Союза ММА России. Данил Лаврентьев ранее завоевал золото на международном турнире «Гран-при» по дзюдо в Португалии. В финальной схватке курганский спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року. Турнир является этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.