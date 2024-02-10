Курганские власти раскрыли, сколько денег потратили предприятия на импортозамещение

Курганские предприятия потратили 360,6 миллионов рублей на оборудование, при помощи которого были изготовлены образцы импортозамещающей техники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
«Предприятия воспользовались поддержкой в рамках программы социально-экономического развития Курганской области. Было куплено более 120 единиц оборудования на сумму 360,6 миллионов рублей, с использованием которой была изготовлена импортозамещающая техника», — сообщили в telegram-канале правительства.
В Курган приезжал министр финансов РФ Антон Силуанов, чтобы проверить эффективность использования средств, выделенных Курганской области по индивидуальной программе развития. Министру показали выставку дорожной и коммунальной техники заводов «Кургандормаш» и «Регион-45», а также оборудование для нефтяной отрасли.
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