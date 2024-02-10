10 февраля 2024
09 февраля 2024

Курганские власти раскрыли, сколько денег потратили предприятия на импортозамещение

Курганские власти потратили 360 миллионов рублей на импортозамещение
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятия потратили на импортозамещение более 360 миллионов рублей Фото:

Курганские предприятия потратили 360,6 миллионов рублей на оборудование, при помощи которого были изготовлены образцы импортозамещающей техники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Предприятия воспользовались поддержкой в рамках программы социально-экономического развития Курганской области. Было куплено более 120 единиц оборудования на сумму 360,6 миллионов рублей, с использованием которой была изготовлена импортозамещающая техника», — сообщили в telegram-канале правительства.

В Курган приезжал министр финансов РФ Антон Силуанов, чтобы проверить эффективность использования средств, выделенных Курганской области по индивидуальной программе развития. Министру показали выставку дорожной и коммунальной техники заводов «Кургандормаш» и «Регион-45», а также оборудование для нефтяной отрасли.

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Курганские предприятия потратили 360,6 миллионов рублей на оборудование, при помощи которого были изготовлены образцы импортозамещающей техники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Предприятия воспользовались поддержкой в рамках программы социально-экономического развития Курганской области. Было куплено более 120 единиц оборудования на сумму 360,6 миллионов рублей, с использованием которой была изготовлена импортозамещающая техника», — сообщили в telegram-канале правительства. В Курган приезжал министр финансов РФ Антон Силуанов, чтобы проверить эффективность использования средств, выделенных Курганской области по индивидуальной программе развития. Министру показали выставку дорожной и коммунальной техники заводов «Кургандормаш» и «Регион-45», а также оборудование для нефтяной отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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