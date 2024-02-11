11 февраля 2024
10 февраля 2024

В Кургане продлили запрет на проезд по улице в районе Рябково

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилья. Пермь, дорожные работы, знаки безопасности
Полное устранение аварии займет у коммунальщиков еще месяц (архивное фото) Фото:

Улица Школьная в районе Рябково в Кургане еще месяц будет закрыта для транспорта. Коммунальщики продолжают здесь работу по устранению аварии, сообщает АО «Водный Союз» в telegram-канале.

«Для устранения аварии на самотечном коллекторе диаметром 500 мм по улице Школьной АО „Водный Союз“ продляет закрытие движения автотранспорта на участке от жилого дома №11В до жилого дома№ 9 еще на один месяц. Таким образом, запрет будет действовать до 13 марта», — сообщили коммунальщики в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».

По данным «Водного Союза», закрытие движение пришлось продлить из-за увеличения срока поставки необходимых для устранения аварии материалов. Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающая курганская организация для устранения аварии на коллекторе до 13 февраля ввела запрет на передвижение транспорта.

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Улица Школьная в районе Рябково в Кургане еще месяц будет закрыта для транспорта. Коммунальщики продолжают здесь работу по устранению аварии, сообщает АО «Водный Союз» в telegram-канале. «Для устранения аварии на самотечном коллекторе диаметром 500 мм по улице Школьной АО „Водный Союз“ продляет закрытие движения автотранспорта на участке от жилого дома №11В до жилого дома№ 9 еще на один месяц. Таким образом, запрет будет действовать до 13 марта», — сообщили коммунальщики в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». По данным «Водного Союза», закрытие движение пришлось продлить из-за увеличения срока поставки необходимых для устранения аварии материалов. Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающая курганская организация для устранения аварии на коллекторе до 13 февраля ввела запрет на передвижение транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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