В Кургане продлили запрет на проезд по улице в районе Рябково

Улица Школьная в районе Рябково в Кургане еще месяц будет закрыта для транспорта. Коммунальщики продолжают здесь работу по устранению аварии, сообщает АО «Водный Союз» в telegram-канале.
«Для устранения аварии на самотечном коллекторе диаметром 500 мм по улице Школьной АО „Водный Союз“ продляет закрытие движения автотранспорта на участке от жилого дома №11В до жилого дома№ 9 еще на один месяц. Таким образом, запрет будет действовать до 13 марта», — сообщили коммунальщики в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».
По данным «Водного Союза», закрытие движение пришлось продлить из-за увеличения срока поставки необходимых для устранения аварии материалов. Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающая курганская организация для устранения аварии на коллекторе до 13 февраля ввела запрет на передвижение транспорта.
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