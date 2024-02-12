В Новом Уренгое земляки простятся с военнослужащим, погибшим в зоне СВО

12 февраля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Военнослужащий Артем Соболев из Нового Уренгоя погиб в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новом Уренгое (ЯНАО) 13 февраля земляки простятся с погибшим в зоне СВО военнослужащим Артемом Соболевым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии газовой столицы. «В зоне проведения специальной военной операции геройски погиб наш земляк Артем Соболев. Прощание с погибшим состоится 13 февраля с 12:00 до 12:50 в ритуальном зале (проезд Буровиков 4)», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Артем служил по контракту, который подписал с Минобороны РФ, героически защищая мирную жизнь и достойно выполняя боевые задачи. Власти города выражают свои соболезнования родным и друзьям военнослужащего и разделяют скорбь потери.

В Новом Уренгое (ЯНАО) 13 февраля земляки простятся с погибшим в зоне СВО военнослужащим Артемом Соболевым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии газовой столицы. «В зоне проведения специальной военной операции геройски погиб наш земляк Артем Соболев. Прощание с погибшим состоится 13 февраля с 12:00 до 12:50 в ритуальном зале (проезд Буровиков 4)», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Артем служил по контракту, который подписал с Минобороны РФ, героически защищая мирную жизнь и достойно выполняя боевые задачи. Власти города выражают свои соболезнования родным и друзьям военнослужащего и разделяют скорбь потери.