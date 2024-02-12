В Новом Уренгое земляки простятся с военнослужащим, погибшим в зоне СВО

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, смерть, гвоздики, похороны, поминки, солдат
Военнослужащий Артем Соболев из Нового Уренгоя погиб в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Новом Уренгое (ЯНАО) 13 февраля земляки простятся с погибшим в зоне СВО военнослужащим Артемом Соболевым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии газовой столицы.

«В зоне проведения специальной военной операции геройски погиб наш земляк Артем Соболев. Прощание с погибшим состоится 13 февраля с 12:00 до 12:50 в ритуальном зале (проезд Буровиков 4)», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.

Артем служил по контракту, который подписал с Минобороны РФ, героически защищая мирную жизнь и достойно выполняя боевые задачи. Власти города выражают свои соболезнования родным и друзьям военнослужащего и разделяют скорбь потери.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 13 февраля земляки простятся с погибшим в зоне СВО военнослужащим Артемом Соболевым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии газовой столицы. «В зоне проведения специальной военной операции геройски погиб наш земляк Артем Соболев. Прощание с погибшим состоится 13 февраля с 12:00 до 12:50 в ритуальном зале (проезд Буровиков 4)», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Артем служил по контракту, который подписал с Минобороны РФ, героически защищая мирную жизнь и достойно выполняя боевые задачи. Власти города выражают свои соболезнования родным и друзьям военнослужащего и разделяют скорбь потери.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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