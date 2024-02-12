Зампрокурора Иньшаков выехал на место гибели курганской семьи с тремя детьми

13 февраля 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Курганская прокуратура выехала на место пожара, где погибли трое детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская прокуратура начала проверку по факту гибели курганской семьи с тремя детьми. На место происшествия выехал заместитель прокурора области Андрей Иньшаков. Об этом информирует сайт ведомства. «Прокуратура Курганской области организовала проверку по факту гибели троих детей в результате пожара в Кетовском районе», — сообщает пресс-служба прокуратуры. На место гибели детей в возрасте от восьми до четырнадцати лет и их родителей выехал Андрей Иньшаков. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия. Также организована проверка всех обстоятельств происшествия, по итогу которой будет дана оценка событиям. Следственными органами возбуждено уголовное дело. «Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — информируют в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне Галаево загорелся дом с многодетной семьей. Пять человек погибли, из них трое детей.

Курганская прокуратура начала проверку по факту гибели курганской семьи с тремя детьми. На место происшествия выехал заместитель прокурора области Андрей Иньшаков. Об этом информирует сайт ведомства. «Прокуратура Курганской области организовала проверку по факту гибели троих детей в результате пожара в Кетовском районе», — сообщает пресс-служба прокуратуры. На место гибели детей в возрасте от восьми до четырнадцати лет и их родителей выехал Андрей Иньшаков. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия. Также организована проверка всех обстоятельств происшествия, по итогу которой будет дана оценка событиям. Следственными органами возбуждено уголовное дело. «Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — информируют в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне Галаево загорелся дом с многодетной семьей. Пять человек погибли, из них трое детей.