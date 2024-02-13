Суд оправдал тоболяка, зарезавшего человека в новогоднюю ночь

19-летний подсудимый был оправдан, но приговор могут обжаловать (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Вынесен оправдательный приговор 19-летнему тоболяку, который зарезал человека ранним утром 1 января 2023 года, возле одного из городских кафе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Тобольский городской суд оправдал 19-летнего тоболяка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ранним утром в январе 2023 года между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе, началась драка. В ходе потасовки потерпевшему был нанесен один удар ножом в область брюшной полости, мужчина скончался в больнице», — рассказали в суде.

URA.RU сообщало о происшествии Погибшему мужчине было 28 лет. Как ранее заявлял адвокат обвиняемого, его клиент защищался, так как жертва также имел при себе холодное оружие.

Как отметили в пресс-службе судов, вынесенный оправдательный приговор может быть не окончательным. По закону, его могут обжаловать.