Суд оправдал тоболяка, зарезавшего человека в новогоднюю ночь

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19-летний подсудимый был оправдан, но приговор могут обжаловать (архивное фото) Фото:

Вынесен оправдательный приговор 19-летнему тоболяку, который зарезал человека ранним утром 1 января 2023 года, возле одного из городских кафе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Тобольский городской суд оправдал 19-летнего тоболяка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ранним утром в январе 2023 года между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе, началась драка. В ходе потасовки потерпевшему был нанесен один удар ножом в область брюшной полости, мужчина скончался в больнице», — рассказали в суде.

URA.RU сообщало о происшествии Погибшему мужчине было 28 лет. Как ранее заявлял адвокат обвиняемого, его клиент защищался, так как жертва также имел при себе холодное оружие.

Как отметили в пресс-службе судов, вынесенный оправдательный приговор может быть не окончательным. По закону, его могут обжаловать.

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Вынесен оправдательный приговор 19-летнему тоболяку, который зарезал человека ранним утром 1 января 2023 года, возле одного из городских кафе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тобольский городской суд оправдал 19-летнего тоболяка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ранним утром в январе 2023 года между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе, началась драка. В ходе потасовки потерпевшему был нанесен один удар ножом в область брюшной полости, мужчина скончался в больнице», — рассказали в суде. URA.RU сообщало о происшествии Погибшему мужчине было 28 лет. Как ранее заявлял адвокат обвиняемого, его клиент защищался, так как жертва также имел при себе холодное оружие. Как отметили в пресс-службе судов, вынесенный оправдательный приговор может быть не окончательным. По закону, его могут обжаловать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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