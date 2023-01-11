Адвокат раскрыл детали поножовщины, произошедшей в новогоднюю ночь в Тобольске

Адвокат Пескин: тоболяк, зарезавший мужчину 1 января, защищался от пострадавшего

Поножовщина произошла 1 января 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тоболяк, зарезавший мужчину в новогоднюю ночь возле кафе, защищался от погибшего. Об этом сообщил адвокат Валерий Пескин в социальной сети «ВКонтакте». По словам правозащитника, потерпевший напал с ножом на обвиняемого и успел ранить его в ходе потасовки.

«Следствием установлено, что погибший имел при себе нож, которым пытался нанести телесные повреждения моему подзащитному, и нанес не менее трех ударов, одним из которых ранил его в руку. Нож в ходе следствия изъят», — написал адвокат в группе «Криминальный Тобольск».

Также Пескин сообщил, что обвиняемый пытался убежать от пострадавшего и нанес ему один удар ножом. «Достоверно установлено, что мой подзащитный убегал от мужчины и второго парня (данные его также установлены), что подтверждается видеозаписью», — сообщил адвокат.

По словам правозащитника, судом принято решение о помещении обвиняемого под домашний арест. По делу назначен ряд экспертиз.

В региональное управление СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске 1 января 2023 года возле кафе произошла поножовщина. Один из участников конфликта скончался от полученных ранений. На нападавшего завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Тоболяку грозит до 15 лет лишения свободы.