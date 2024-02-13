13 февраля 2024

Депутата возмутили траты на барьеры по шоссе, которые усугубят паводок в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган , шоссе тюнина, движение, трасса, дорога, автомобили
На шоссе Тюнина хотят установить барьерные ограждения Фото:

Депутат гордумы Кургана Валерий Державин возмутился тем, что власти хотят установить барьерные ограждения на шоссе Тюнина. По его словам, это лишняя трата денег и может осложнить ситуацию с паводком. Об этом передает корреспондент URA.RU с комиссии по развитию городского хозяйства. Исполняющий обязанности главы ДРГХ Сергей Герасименко заявил, что ограждения можно будет снимать на случай паводка и других ситуаций.

«Этим барьерным ограждением вы сами создаете препятствие. Зачем тратить деньги на то, что в будущем будет мешать тому ж паводку? Также в случае пожара машинам МЧС и другой спецтехнике будет ограничен съезд», — возмутился депутат. По его словам, на шоссе хватает ограждений, а деньги было бы лучше направить в другие районы города.

В ответ на возмущение Державина и. о. главы департамента РГХ Сергей Герасименко отметил, что барьерные ограждения не станут препятствовать паводку. По его словам, в случае необходимости балки можно будет снять и пропустить воду.

Ранее URA.RU писало, что Патрушев на совещании в Кургане дал губернаторам вводные по предстоящему паводку. Председатель Совбеза РФ поручил провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения.

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Депутат гордумы Кургана Валерий Державин возмутился тем, что власти хотят установить барьерные ограждения на шоссе Тюнина. По его словам, это лишняя трата денег и может осложнить ситуацию с паводком. Об этом передает корреспондент URA.RU с комиссии по развитию городского хозяйства. Исполняющий обязанности главы ДРГХ Сергей Герасименко заявил, что ограждения можно будет снимать на случай паводка и других ситуаций. «Этим барьерным ограждением вы сами создаете препятствие. Зачем тратить деньги на то, что в будущем будет мешать тому ж паводку? Также в случае пожара машинам МЧС и другой спецтехнике будет ограничен съезд», — возмутился депутат. По его словам, на шоссе хватает ограждений, а деньги было бы лучше направить в другие районы города. В ответ на возмущение Державина и. о. главы департамента РГХ Сергей Герасименко отметил, что барьерные ограждения не станут препятствовать паводку. По его словам, в случае необходимости балки можно будет снять и пропустить воду. Ранее URA.RU писало, что Патрушев на совещании в Кургане дал губернаторам вводные по предстоящему паводку. Председатель Совбеза РФ поручил провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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