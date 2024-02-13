Депутата возмутили траты на барьеры по шоссе, которые усугубят паводок в Кургане

14 февраля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

На шоссе Тюнина хотят установить барьерные ограждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат гордумы Кургана Валерий Державин возмутился тем, что власти хотят установить барьерные ограждения на шоссе Тюнина. По его словам, это лишняя трата денег и может осложнить ситуацию с паводком. Об этом передает корреспондент URA.RU с комиссии по развитию городского хозяйства. Исполняющий обязанности главы ДРГХ Сергей Герасименко заявил, что ограждения можно будет снимать на случай паводка и других ситуаций. «Этим барьерным ограждением вы сами создаете препятствие. Зачем тратить деньги на то, что в будущем будет мешать тому ж паводку? Также в случае пожара машинам МЧС и другой спецтехнике будет ограничен съезд», — возмутился депутат. По его словам, на шоссе хватает ограждений, а деньги было бы лучше направить в другие районы города. В ответ на возмущение Державина и. о. главы департамента РГХ Сергей Герасименко отметил, что барьерные ограждения не станут препятствовать паводку. По его словам, в случае необходимости балки можно будет снять и пропустить воду. Ранее URA.RU писало, что Патрушев на совещании в Кургане дал губернаторам вводные по предстоящему паводку. Председатель Совбеза РФ поручил провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения.

Депутат гордумы Кургана Валерий Державин возмутился тем, что власти хотят установить барьерные ограждения на шоссе Тюнина. По его словам, это лишняя трата денег и может осложнить ситуацию с паводком. Об этом передает корреспондент URA.RU с комиссии по развитию городского хозяйства. Исполняющий обязанности главы ДРГХ Сергей Герасименко заявил, что ограждения можно будет снимать на случай паводка и других ситуаций. «Этим барьерным ограждением вы сами создаете препятствие. Зачем тратить деньги на то, что в будущем будет мешать тому ж паводку? Также в случае пожара машинам МЧС и другой спецтехнике будет ограничен съезд», — возмутился депутат. По его словам, на шоссе хватает ограждений, а деньги было бы лучше направить в другие районы города. В ответ на возмущение Державина и. о. главы департамента РГХ Сергей Герасименко отметил, что барьерные ограждения не станут препятствовать паводку. По его словам, в случае необходимости балки можно будет снять и пропустить воду. Ранее URA.RU писало, что Патрушев на совещании в Кургане дал губернаторам вводные по предстоящему паводку. Председатель Совбеза РФ поручил провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения.