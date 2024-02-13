В Тюмени отказались благоустраивать скандальный лог реки

Территория не получила нужного количества голосов для ее благоустройства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Лог реки Тюменки не будут обустраивать в 2024 году, так как территория не получила нужного количества голосов для ее благоустройства. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Ранее в логу Тюменки нашли два человеческих черепа, также активисты выступали против его застройки.

«Одним из обязательных условий для определения очередности проведения работ по благоустройству является вовлечение горожан и проведение рейтингового голосования. Территория в районе природного оврага между улицами Запольная и Камышинская набрала недостаточно голосов для включения ее в перечень пространств, которые ждет благоустройство в 2025 году», — рассказали в мэрии. Там же добавили, что за его благоустройство проголосовали менее 20 человек.

Лог реки Тюменки прославился благодаря скандалам. Так, в 2018 году активисты начали борьбу против его застройки. Здесь планировали разместить студенческий кампус. Позднее закупку на его строительство отменили, объект решили размесить в районе озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. В 2021 году в логу реки во время экорейда были найдены останки двух человек.