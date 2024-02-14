Избирком ЯНАО отложил вопрос о выплатах сотрудникам

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Пресс-конференция о выборах президента. Челябинск, избирком, выборы президента
ИК ЯНАО доработает вопрос о выплатах членам УИКов Фото:

Избирком ЯНАО снял вопрос о дополнительных выплатах членам членов участковых комиссий с повестки заседания 14 февраля 2024 года. Региональная надбавка для УИКов с правом решающего голоса должна была обсуждаться на очередном собрании, однако глава Ямальского избиркома Андрей Гиберт решил отправить проект на доработку.

«Количество обходчиков, сколько человек они обошли — все это надо предусмотреть», — рассказал глава ИК ЯНАО в разговоре с корреспондентом URA.RU. Вопрос, по словам собеседника, будет рассмотрен на следующем заседании комиссии.

При этом источники агентства связывают происходящее с нежеланием избиркома давать основания для продолжения скандала с выплатами. «Избирком не хочет возмущать общественность на фоне предстоящих президентских выборов», — рассказали собеседники агентства.

Вопрос о выплатах не первый раз выводит избирком в поле зрения общественности. Ранее URA.RU сообщало об активисте из ямальской участковой избирательной комиссии, который обвинил ЦИК в Верховном суде.

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Избирком ЯНАО снял вопрос о дополнительных выплатах членам членов участковых комиссий с повестки заседания 14 февраля 2024 года. Региональная надбавка для УИКов с правом решающего голоса должна была обсуждаться на очередном собрании, однако глава Ямальского избиркома Андрей Гиберт решил отправить проект на доработку. «Количество обходчиков, сколько человек они обошли — все это надо предусмотреть», — рассказал глава ИК ЯНАО в разговоре с корреспондентом URA.RU. Вопрос, по словам собеседника, будет рассмотрен на следующем заседании комиссии. При этом источники агентства связывают происходящее с нежеланием избиркома давать основания для продолжения скандала с выплатами. «Избирком не хочет возмущать общественность на фоне предстоящих президентских выборов», — рассказали собеседники агентства. Вопрос о выплатах не первый раз выводит избирком в поле зрения общественности. Ранее URA.RU сообщало об активисте из ямальской участковой избирательной комиссии, который обвинил ЦИК в Верховном суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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