Избирком ЯНАО отложил вопрос о выплатах сотрудникам

ИК ЯНАО доработает вопрос о выплатах членам УИКов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Избирком ЯНАО снял вопрос о дополнительных выплатах членам членов участковых комиссий с повестки заседания 14 февраля 2024 года. Региональная надбавка для УИКов с правом решающего голоса должна была обсуждаться на очередном собрании, однако глава Ямальского избиркома Андрей Гиберт решил отправить проект на доработку.

«Количество обходчиков, сколько человек они обошли — все это надо предусмотреть», — рассказал глава ИК ЯНАО в разговоре с корреспондентом URA.RU. Вопрос, по словам собеседника, будет рассмотрен на следующем заседании комиссии.

При этом источники агентства связывают происходящее с нежеланием избиркома давать основания для продолжения скандала с выплатами. «Избирком не хочет возмущать общественность на фоне предстоящих президентских выборов», — рассказали собеседники агентства.

Вопрос о выплатах не первый раз выводит избирком в поле зрения общественности. Ранее URA.RU сообщало об активисте из ямальской участковой избирательной комиссии, который обвинил ЦИК в Верховном суде.