Из-за непогоды в Тюмени резко выросли цены на такси

Во время морозов в Тюмени подорожали услуги такси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На фоне морозной погоды и сильного ветра в Тюмени резко выросли цены на такси. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Сегодня на улице очень холодно и я решила вызвать такси, чтобы добраться с работы домой. В обычные дни я добираюсь из центра в наш ЖК „Андерсен парк“, который находится на окраине Тюмени, за 200-230 рублей. Но сегодня стоимость поездки у агрегатора „Яндекс. Go“ доходила до тысячи рублей. Это очень дорого. Пришлось ждать, когда в городе упадет спрос на такси, чтобы уехать за нормальную цену», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени.

Другая тюменка сообщила URA.RU, что также столкнулась с резким ростом цен на такси. «Мне нужно было срочно добраться из центра до ул. Бакинских Комиссаров. Когда я решила вызвать такси, то пришла в ужас: цены в „Яндекс. Go“ выросли в несколько раз. Я, конечно, понимаю, что холодно и высокий спрос. Но не до такой же степени. Отдавать 600 рублей за поездку на расстояние 4 километра я не готова. Для меня это очень дорого», — сообщила тюменка в разговоре с агентством.

В адрес «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. На официальном сайте агрегатора указано, что в компании действует система динамического ценообразования. «Когда много людей одновременно хотят вызвать такси, а не идти пешком или добираться другим транспортом, спрос на машины в приложении увеличивается. Это может произойти в час пик, плохую погоду или праздники. Если желающих заказать такси в вашем районе сейчас больше, чем водителей поблизости, то обычная стоимость поездки умножается на так называемый повышающий коэффициент», — указано на официальном сайте агрегатора.