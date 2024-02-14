Директор «Сибура» заявил, что путь к импортонезависимости почти пройден

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Генеральный директор тобольского «Сибура» Михаил Карисалов выступил на выставке-форуме «Россия» Фото:

Путь к достижению импортонезависимости по нефтехимии и синтетическим материалам уже почти пройден. Такое заявление сделал генеральный директор тобольского «Сибура» Михаил Карисалов.

«Россия уже сегодня самообеспечена производством в части базовых полимеров, большинства видов синтетических каучуков, решений для строительной отрасли. … Можно сказать, что путь к достижению импортонезависимости по нефтехимии и синтетическим материалам в значительной степени уже пройден», — процитировали слова Карисалова на сайте правительства РФ.

Он выступил с этими словами на пленарном заседании «О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия», которое прошло на международной выставке-форуме «Россия». Также директор «Сибура» отметил, что за последние 10 лет сильно выросло производство ежедневно востребованных синтетических материалов.

«СИБУР принял участие в деловой программе Дня отрасли выставки «Россия» на ВДНХ. Экспертные сессии прошли в павильоне № 75. В обсуждениях также участвовала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

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Путь к достижению импортонезависимости по нефтехимии и синтетическим материалам уже почти пройден. Такое заявление сделал генеральный директор тобольского «Сибура» Михаил Карисалов. «Россия уже сегодня самообеспечена производством в части базовых полимеров, большинства видов синтетических каучуков, решений для строительной отрасли. … Можно сказать, что путь к достижению импортонезависимости по нефтехимии и синтетическим материалам в значительной степени уже пройден», — процитировали слова Карисалова на сайте правительства РФ. Он выступил с этими словами на пленарном заседании «О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия», которое прошло на международной выставке-форуме «Россия». Также директор «Сибура» отметил, что за последние 10 лет сильно выросло производство ежедневно востребованных синтетических материалов. «СИБУР принял участие в деловой программе Дня отрасли выставки «Россия» на ВДНХ. Экспертные сессии прошли в павильоне № 75. В обсуждениях также участвовала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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