23 января 2024

«Сибур» примет участие в деловой программе выставки «Россия» в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Сибур-Химпром. Пермь, нефтехимия, завод сибур химпром
Представители «Сибура» примут участие в обсуждениях на тему экологии и развития экономики Фото:

ПАО «СИБУР», зарегистрированное в Тобольске (Тюменская область), примет участие в деловой программе Дня отрасли выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает официальный сайт правительства России.

«Представители компаний и регионов обсудят переход на экономику замкнутого цикла, снижение выбросов в атмосферный воздух, проекты по недропользованию и ликвидацию объектов накопленного вреда. В обсуждениях примут участие представители таких компаний, как „Российский экологический оператор“, „Росатом“, „Сибур“, „Новолипецкий металлургический комбинат“, „Северсталь“, „Сургутнефтегаз“, „Норильский никель“, „ЕВРАЗ“ и многие другие», — указано на официальном сайте правительства России.

Экспертные сессии пройдут в павильоне № 75. В обсуждениях также примет участие заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года. Каждый субъект РФ представит там стенд, рассказывающий о ключевых достижениях своего региона.

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ПАО «СИБУР», зарегистрированное в Тобольске (Тюменская область), примет участие в деловой программе Дня отрасли выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает официальный сайт правительства России. «Представители компаний и регионов обсудят переход на экономику замкнутого цикла, снижение выбросов в атмосферный воздух, проекты по недропользованию и ликвидацию объектов накопленного вреда. В обсуждениях примут участие представители таких компаний, как „Российский экологический оператор“, „Росатом“, „Сибур“, „Новолипецкий металлургический комбинат“, „Северсталь“, „Сургутнефтегаз“, „Норильский никель“, „ЕВРАЗ“ и многие другие», — указано на официальном сайте правительства России. Экспертные сессии пройдут в павильоне № 75. В обсуждениях также примет участие заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года. Каждый субъект РФ представит там стенд, рассказывающий о ключевых достижениях своего региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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