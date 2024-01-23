«Сибур» примет участие в деловой программе выставки «Россия» в Москве

ПАО «СИБУР», зарегистрированное в Тобольске (Тюменская область), примет участие в деловой программе Дня отрасли выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает официальный сайт правительства России.
«Представители компаний и регионов обсудят переход на экономику замкнутого цикла, снижение выбросов в атмосферный воздух, проекты по недропользованию и ликвидацию объектов накопленного вреда. В обсуждениях примут участие представители таких компаний, как „Российский экологический оператор“, „Росатом“, „Сибур“, „Новолипецкий металлургический комбинат“, „Северсталь“, „Сургутнефтегаз“, „Норильский никель“, „ЕВРАЗ“ и многие другие», — указано на официальном сайте правительства России.
Экспертные сессии пройдут в павильоне № 75. В обсуждениях также примет участие заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.
Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года. Каждый субъект РФ представит там стенд, рассказывающий о ключевых достижениях своего региона.
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