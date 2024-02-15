Курганцы пожаловались на взлетевшие в три раза счета от управкомпании

15 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

В январе плата за домовые нужды выросла в разы из-за перерасчета за фактическое потребление услуг (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курганцы возмутились из-за выросших в три раза начислений управляющей компании, которые им выставили в январе. Об этом URA.RU рассказали жители многоквартирного дома по улице Радионова. «С 2022 года якобы законодательно теперь можно один раз в год расписывать все долги того или иного дома на собственников, которые исправно оплачивают, потому что некоторые вообще не платят. Видимо, управкомпания это и сделала», — рассказала читательница. Она сравнила данные из расчетных листов за два месяца — декабрь 2023 и январь 2024. За декабрь по общедомовым нуждам было начислено около 470 рублей, а в январе там же была выставлена сумма 1430 рублей, что почти в три раза больше. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию дома — ООО «Курган Плюс». Представитель организации пояснил, что закон не предполагает оплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги соседей, уточнив, что речь идет о постановлении правительства РФ № 92 от 3 февраля 2022 года, которое вступило в силу с 1 сентября 2022 года. «Платить могут все исправно. Начисление это зависит от того, что, например, в какой-то квартире не установлен прибор учета. Он платит по нормативу за 2-3 лампочки, а фактически у него много различных электроприборов. Исходя из этого, собственник при таких обстоятельствах платит по нормативу условно 100 рублей, а наматывает на общедомовой счетчик — 1000, к примеру», — объяснил представитель управкомпании. Таким образом, по словам представителя, начисление по ОДН происходит не за неуплаты, а за потребление. Кроме того, как рассказали в «Курган Плюс», собственники на общедомовом собрании могут изменить принцип оплаты и начисления этих сумм. Вместо оплаты суммы разом за один месяц в году, можно будет выплачивать ее в течение всего года. Каждый месяц будет высчитываться, сколько дом потребил, и начисляться плата за фактическое потребление. В следующие месяцы аналогично. «Каждый месяц будет разная сумма, но, конечно, она в разы меньше», — уточнили в «Курган Плюс». Ранее URA.RU писало, что в России изменились правила начисления сумм за нужды дома. Теперь их положено оплачивать по фактическому потреблению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы возмутились из-за выросших в три раза начислений управляющей компании, которые им выставили в январе. Об этом URA.RU рассказали жители многоквартирного дома по улице Радионова. «С 2022 года якобы законодательно теперь можно один раз в год расписывать все долги того или иного дома на собственников, которые исправно оплачивают, потому что некоторые вообще не платят. Видимо, управкомпания это и сделала», — рассказала читательница. Она сравнила данные из расчетных листов за два месяца — декабрь 2023 и январь 2024. За декабрь по общедомовым нуждам было начислено около 470 рублей, а в январе там же была выставлена сумма 1430 рублей, что почти в три раза больше. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию дома — ООО «Курган Плюс». Представитель организации пояснил, что закон не предполагает оплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги соседей, уточнив, что речь идет о постановлении правительства РФ № 92 от 3 февраля 2022 года, которое вступило в силу с 1 сентября 2022 года. «Платить могут все исправно. Начисление это зависит от того, что, например, в какой-то квартире не установлен прибор учета. Он платит по нормативу за 2-3 лампочки, а фактически у него много различных электроприборов. Исходя из этого, собственник при таких обстоятельствах платит по нормативу условно 100 рублей, а наматывает на общедомовой счетчик — 1000, к примеру», — объяснил представитель управкомпании. Таким образом, по словам представителя, начисление по ОДН происходит не за неуплаты, а за потребление. Кроме того, как рассказали в «Курган Плюс», собственники на общедомовом собрании могут изменить принцип оплаты и начисления этих сумм. Вместо оплаты суммы разом за один месяц в году, можно будет выплачивать ее в течение всего года. Каждый месяц будет высчитываться, сколько дом потребил, и начисляться плата за фактическое потребление. В следующие месяцы аналогично. «Каждый месяц будет разная сумма, но, конечно, она в разы меньше», — уточнили в «Курган Плюс». Ранее URA.RU писало, что в России изменились правила начисления сумм за нужды дома. Теперь их положено оплачивать по фактическому потреблению.