Один из крутых ресторанов Кургана стал площадкой для соревнований барменов. Фото, видео

В Кургане прошел этап конкурса мастерства для официантов-барменов
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди курганских студентов выбирают лучшего бармена
Среди курганских студентов выбирают лучшего бармена Фото:

Сотрудники курганского ресторана «Марани» приняли у себя на площадке этап областного конкурса «Профи» в номинации «Лучший официант-бармен». Участвовали студенты колледжа сервиса и технологий «КТСиТ». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на конкурсе.

«Участвуют ребята по профессии „официант-бармен“. Представляем тематические столы, у которых различная тематика. Работа идет по приготовлению коктейлей и кофе. Для этой работы важны последовательность, температурный режим и другое», — делится с URA.RU Алефтина Губанова.

Среди критериев оценки для работы курганских студентов также указаны подготовка техники и оборудования для приготовления напитков (то есть чистота), организация рабочего пространства и результат. Участники также должны были приготовить слоистые коктейли, в которых оценивались четкость слоев и вкусовые качества. Дегустировали члены жюри и директор колледжа Игорь Ксенофонтов. Сообщается, что конкурсанты также должны были представить свои столы с сервировкой. Жюри отметили, что один из столов был украшен в китайском стиле. Результаты всех этапов планируют сообщить 16 февраля.

Конкурс мастерства «Профи» проходит в Кургане во второй раз. Организатором мероприятия стал колледж сервиса и технологий. Директор заведения КТСиТ Ксенофонтов отметил, что они планируют расширять географию участников профессионального конкурса и в 2025 года пригласить студентов из Уральского федерального округа принять участие. Конкурс также поддержали департамент образования Курганской области, региональное управление культуры и три партнера: гостиница «Воробьевы горы», бутик-отель Most и ресторан «Марани». На базе этих заведений проходят и другие этапы конкурса.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в гостинице «Воробьевы горы» прошел этап областного конкурса «Профи», где оценили участников в номинации для горничных. Организатором соревнований стало руководство колледжа сервиса и технологий (КТСиТ).

В курганском ресторане выбирали лучшего бармена
В курганском ресторане выбирали лучшего бармена
Фото:
Жюри оценивали сервировку столов от курганских студентов
Жюри оценивали сервировку столов от курганских студентов
Фото:
Курганские студенты соревнуются за звание «Лучшего официанта-бармена»
Курганские студенты соревнуются за звание «Лучшего официанта-бармена»
Фото:

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Сотрудники курганского ресторана «Марани» приняли у себя на площадке этап областного конкурса «Профи» в номинации «Лучший официант-бармен». Участвовали студенты колледжа сервиса и технологий «КТСиТ». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на конкурсе. «Участвуют ребята по профессии „официант-бармен“. Представляем тематические столы, у которых различная тематика. Работа идет по приготовлению коктейлей и кофе. Для этой работы важны последовательность, температурный режим и другое», — делится с URA.RU Алефтина Губанова. Среди критериев оценки для работы курганских студентов также указаны подготовка техники и оборудования для приготовления напитков (то есть чистота), организация рабочего пространства и результат. Участники также должны были приготовить слоистые коктейли, в которых оценивались четкость слоев и вкусовые качества. Дегустировали члены жюри и директор колледжа Игорь Ксенофонтов. Сообщается, что конкурсанты также должны были представить свои столы с сервировкой. Жюри отметили, что один из столов был украшен в китайском стиле. Результаты всех этапов планируют сообщить 16 февраля. Конкурс мастерства «Профи» проходит в Кургане во второй раз. Организатором мероприятия стал колледж сервиса и технологий. Директор заведения КТСиТ Ксенофонтов отметил, что они планируют расширять географию участников профессионального конкурса и в 2025 года пригласить студентов из Уральского федерального округа принять участие. Конкурс также поддержали департамент образования Курганской области, региональное управление культуры и три партнера: гостиница «Воробьевы горы», бутик-отель Most и ресторан «Марани». На базе этих заведений проходят и другие этапы конкурса. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в гостинице «Воробьевы горы» прошел этап областного конкурса «Профи», где оценили участников в номинации для горничных. Организатором соревнований стало руководство колледжа сервиса и технологий (КТСиТ).
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