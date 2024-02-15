Малый бизнес принес Ямалу три млрд рублей налоговых поступлений

В 2023 году малый и средний бизнес ЯНАО принес налогов на три млрд рублей
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Одиннадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая служба, налог
В ЯНАО налоговыми льготами воспользовались 132 тысячи человек Фото:

За прошедший 2023 год ямальский малый и средний бизнес принес почти три миллиарда рублей налогов в округ. Информацию об этом озвучили в докладе на первом заседании весенней сессии заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Налоговые поступления субъектов малого и среднего предпринимательства за 11 месяцев 2023 года составили 2,9 млрд рублей», — отметил в своем докладе вице-спикер парламента ЯНАО Виктор Казарин. В округе действуют различные налоговые льготы, которыми воспользовались более 132 тысяч налогоплательщиков, из них больше восьми тысяч включены в социальные налоговые режимы.

Ранее URA.RU сообщало о налоговых вычетах для организаций, вкладывающих средства на развитие железнодорожной инфраструктуры Ямала. С 2024 года от налога на имущество освобождены предприятия, имеющие в собственности не менее 50% железнодорожных путей общего пользования и заключившие соглашение с правительством ЯНАО.

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За прошедший 2023 год ямальский малый и средний бизнес принес почти три миллиарда рублей налогов в округ. Информацию об этом озвучили в докладе на первом заседании весенней сессии заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа. «Налоговые поступления субъектов малого и среднего предпринимательства за 11 месяцев 2023 года составили 2,9 млрд рублей», — отметил в своем докладе вице-спикер парламента ЯНАО Виктор Казарин. В округе действуют различные налоговые льготы, которыми воспользовались более 132 тысяч налогоплательщиков, из них больше восьми тысяч включены в социальные налоговые режимы. Ранее URA.RU сообщало о налоговых вычетах для организаций, вкладывающих средства на развитие железнодорожной инфраструктуры Ямала. С 2024 года от налога на имущество освобождены предприятия, имеющие в собственности не менее 50% железнодорожных путей общего пользования и заключившие соглашение с правительством ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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