Малый бизнес принес Ямалу три млрд рублей налоговых поступлений

В 2023 году малый и средний бизнес ЯНАО принес налогов на три млрд рублей

15 февраля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

В ЯНАО налоговыми льготами воспользовались 132 тысячи человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За прошедший 2023 год ямальский малый и средний бизнес принес почти три миллиарда рублей налогов в округ. Информацию об этом озвучили в докладе на первом заседании весенней сессии заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа. «Налоговые поступления субъектов малого и среднего предпринимательства за 11 месяцев 2023 года составили 2,9 млрд рублей», — отметил в своем докладе вице-спикер парламента ЯНАО Виктор Казарин. В округе действуют различные налоговые льготы, которыми воспользовались более 132 тысяч налогоплательщиков, из них больше восьми тысяч включены в социальные налоговые режимы. Ранее URA.RU сообщало о налоговых вычетах для организаций, вкладывающих средства на развитие железнодорожной инфраструктуры Ямала. С 2024 года от налога на имущество освобождены предприятия, имеющие в собственности не менее 50% железнодорожных путей общего пользования и заключившие соглашение с правительством ЯНАО.

За прошедший 2023 год ямальский малый и средний бизнес принес почти три миллиарда рублей налогов в округ. Информацию об этом озвучили в докладе на первом заседании весенней сессии заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа. «Налоговые поступления субъектов малого и среднего предпринимательства за 11 месяцев 2023 года составили 2,9 млрд рублей», — отметил в своем докладе вице-спикер парламента ЯНАО Виктор Казарин. В округе действуют различные налоговые льготы, которыми воспользовались более 132 тысяч налогоплательщиков, из них больше восьми тысяч включены в социальные налоговые режимы. Ранее URA.RU сообщало о налоговых вычетах для организаций, вкладывающих средства на развитие железнодорожной инфраструктуры Ямала. С 2024 года от налога на имущество освобождены предприятия, имеющие в собственности не менее 50% железнодорожных путей общего пользования и заключившие соглашение с правительством ЯНАО.