Многодетные семьи не могут выехать из села под Курганом из-за снега. Фото

16 февраля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Снегоуборочная техника выехала из Кургана к селу Падеринское для расчистки дороги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дорога, ведущая к селу Падеринское в Кетовском муниципальном округе Курганской области, занесена снегом, из-за чего местные жители не могут выехать или заехать в населенный пункт. В нем проживают многодетные семьи. Об этом написала местная жительница в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Село Падеринское Кетовского района. Многим выдали участки под постройку как многодетным и малоимущим. Какой бы ни был красивым и удобным участок, не повезло всем жителям. Восемь домов. Во всех есть дети. Школьники и детсадовцы. Две проблемы — одно название. Дорога! Зимой не чистят, весной и осенью дороги просто нет!» — написала местная жительница. В личной беседе она уточнила корреспонденту, что последнее время расчисткой занимались граждане-энтузиасты, у которых есть свои тракторы. Корреспондент URA.RU обратился к главе Кетовского муниципального округа Олегу Язовских. Он рассказал, что о проблеме знает. На днях, по словам Язовских, был запланирован выезд снегоуборочной техники, но она не завелась из-за мороза. На момент обращения корреспондента, как рассказал глава, техника выехала на место для расчистки из теплых гаражей в Кургане, чтобы приступить к работе. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана завалили властей и соцсети сообщениями о том, что дворы не расчищают от снега. Также курганцы жаловались на завалы снега на парковках и дорогах. Расчистка дороги происходила силами жителей села Фото: сообщество «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» Машины с трудом преодолевают путь до села Падеринское Фото: сообщество «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дорога, ведущая к селу Падеринское в Кетовском муниципальном округе Курганской области, занесена снегом, из-за чего местные жители не могут выехать или заехать в населенный пункт. В нем проживают многодетные семьи. Об этом написала местная жительница в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Село Падеринское Кетовского района. Многим выдали участки под постройку как многодетным и малоимущим. Какой бы ни был красивым и удобным участок, не повезло всем жителям. Восемь домов. Во всех есть дети. Школьники и детсадовцы. Две проблемы — одно название. Дорога! Зимой не чистят, весной и осенью дороги просто нет!» — написала местная жительница. В личной беседе она уточнила корреспонденту, что последнее время расчисткой занимались граждане-энтузиасты, у которых есть свои тракторы. Корреспондент URA.RU обратился к главе Кетовского муниципального округа Олегу Язовских. Он рассказал, что о проблеме знает. На днях, по словам Язовских, был запланирован выезд снегоуборочной техники, но она не завелась из-за мороза. На момент обращения корреспондента, как рассказал глава, техника выехала на место для расчистки из теплых гаражей в Кургане, чтобы приступить к работе. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана завалили властей и соцсети сообщениями о том, что дворы не расчищают от снега. Также курганцы жаловались на завалы снега на парковках и дорогах.