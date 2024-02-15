15 февраля 2024

Многодетные семьи не могут выехать из села под Курганом из-за снега. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , снег, грейдер, трасса, дорога, уборка снега
Снегоуборочная техника выехала из Кургана к селу Падеринское для расчистки дороги (архивное фото) Фото:

Дорога, ведущая к селу Падеринское в Кетовском муниципальном округе Курганской области, занесена снегом, из-за чего местные жители не могут выехать или заехать в населенный пункт. В нем проживают многодетные семьи. Об этом написала местная жительница в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Село Падеринское Кетовского района. Многим выдали участки под постройку как многодетным и малоимущим. Какой бы ни был красивым и удобным участок, не повезло всем жителям. Восемь домов. Во всех есть дети. Школьники и детсадовцы. Две проблемы — одно название. Дорога! Зимой не чистят, весной и осенью дороги просто нет!» — написала местная жительница. В личной беседе она уточнила корреспонденту, что последнее время расчисткой занимались граждане-энтузиасты, у которых есть свои тракторы.

Корреспондент URA.RU обратился к главе Кетовского муниципального округа Олегу Язовских. Он рассказал, что о проблеме знает. На днях, по словам Язовских, был запланирован выезд снегоуборочной техники, но она не завелась из-за мороза. На момент обращения корреспондента, как рассказал глава, техника выехала на место для расчистки из теплых гаражей в Кургане, чтобы приступить к работе.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана завалили властей и соцсети сообщениями о том, что дворы не расчищают от снега. Также курганцы жаловались на завалы снега на парковках и дорогах.

Расчистка дороги происходила силами жителей села
Расчистка дороги происходила силами жителей села
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Машины с трудом преодолевают путь до села Падеринское
Машины с трудом преодолевают путь до села Падеринское
Фото:
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Дорога, ведущая к селу Падеринское в Кетовском муниципальном округе Курганской области, занесена снегом, из-за чего местные жители не могут выехать или заехать в населенный пункт. В нем проживают многодетные семьи. Об этом написала местная жительница в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Село Падеринское Кетовского района. Многим выдали участки под постройку как многодетным и малоимущим. Какой бы ни был красивым и удобным участок, не повезло всем жителям. Восемь домов. Во всех есть дети. Школьники и детсадовцы. Две проблемы — одно название. Дорога! Зимой не чистят, весной и осенью дороги просто нет!» — написала местная жительница. В личной беседе она уточнила корреспонденту, что последнее время расчисткой занимались граждане-энтузиасты, у которых есть свои тракторы. Корреспондент URA.RU обратился к главе Кетовского муниципального округа Олегу Язовских. Он рассказал, что о проблеме знает. На днях, по словам Язовских, был запланирован выезд снегоуборочной техники, но она не завелась из-за мороза. На момент обращения корреспондента, как рассказал глава, техника выехала на место для расчистки из теплых гаражей в Кургане, чтобы приступить к работе. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана завалили властей и соцсети сообщениями о том, что дворы не расчищают от снега. Также курганцы жаловались на завалы снега на парковках и дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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