В тюменских больницах массово нарушали условия хранения яда и наркотиков

16 февраля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

До конца оборудованием не были укомплектованы 25 ФАПов в Ялуторовском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 25 ФАПах в Ялуторовском районе (Тюменская область) были нарушены условия хранения наркотических и психотропных препаратов, а также ядов. Об этом сообщает региональная прокуратура. «Установлено, что в 25 фельдшерско-акушерских пунктах Ялуторовского района отсутствует необходимое медицинское оборудование. <…> В том числе холодильники для хранения лекарственных препаратов, сейфы для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества и другие», — сообщает ведомство. Помимо этого оборудования, в ФАПах отсутствовали дефибрилляторы, носилки, щиты спинальные с устройством для фиксации головы, костыли, секундомеры, тонометры для измерения внутриглазного давления. Ялуторовский районный суд обязал руководство Областной больницы №23 укомплектовать ФАПы недостающим оборудованием. Исполнения судебного решения находится на контроле у прокуратуры.

В 25 ФАПах в Ялуторовском районе (Тюменская область) были нарушены условия хранения наркотических и психотропных препаратов, а также ядов. Об этом сообщает региональная прокуратура. «Установлено, что в 25 фельдшерско-акушерских пунктах Ялуторовского района отсутствует необходимое медицинское оборудование. <…> В том числе холодильники для хранения лекарственных препаратов, сейфы для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества и другие», — сообщает ведомство. Помимо этого оборудования, в ФАПах отсутствовали дефибрилляторы, носилки, щиты спинальные с устройством для фиксации головы, костыли, секундомеры, тонометры для измерения внутриглазного давления. Ялуторовский районный суд обязал руководство Областной больницы №23 укомплектовать ФАПы недостающим оборудованием. Исполнения судебного решения находится на контроле у прокуратуры.