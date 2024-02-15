15 февраля 2024

В тюменских больницах массово нарушали условия хранения яда и наркотиков

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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, фельдшерско акушерский пункт, фап, провинция, провинциальный город, поселок юбилейный
До конца оборудованием не были укомплектованы 25 ФАПов в Ялуторовском районе Фото:

В 25 ФАПах в Ялуторовском районе (Тюменская область) были нарушены условия хранения наркотических и психотропных препаратов, а также ядов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Установлено, что в 25 фельдшерско-акушерских пунктах Ялуторовского района отсутствует необходимое медицинское оборудование. <…> В том числе холодильники для хранения лекарственных препаратов, сейфы для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества и другие», — сообщает ведомство. Помимо этого оборудования, в ФАПах отсутствовали дефибрилляторы, носилки, щиты спинальные с устройством для фиксации головы, костыли, секундомеры, тонометры для измерения внутриглазного давления.

Ялуторовский районный суд обязал руководство Областной больницы №23 укомплектовать ФАПы недостающим оборудованием. Исполнения судебного решения находится на контроле у прокуратуры.

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В 25 ФАПах в Ялуторовском районе (Тюменская область) были нарушены условия хранения наркотических и психотропных препаратов, а также ядов. Об этом сообщает региональная прокуратура. «Установлено, что в 25 фельдшерско-акушерских пунктах Ялуторовского района отсутствует необходимое медицинское оборудование. <…> В том числе холодильники для хранения лекарственных препаратов, сейфы для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества и другие», — сообщает ведомство. Помимо этого оборудования, в ФАПах отсутствовали дефибрилляторы, носилки, щиты спинальные с устройством для фиксации головы, костыли, секундомеры, тонометры для измерения внутриглазного давления. Ялуторовский районный суд обязал руководство Областной больницы №23 укомплектовать ФАПы недостающим оборудованием. Исполнения судебного решения находится на контроле у прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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