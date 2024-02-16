16 февраля 2024

В Тюмени отменили занятия для части школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, ребенок, снег, зима, дети, школьники, сумка для обуви
Некоторые тюменские школьники останутся дома из-за морозов Фото:

В Тюмени 17 февраля из-за морозов отменены очные занятия первой смены для учеников с 1-го по 9-й класс. Об этом сообщили в мэрии города.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—9 классах в очном режиме отменяются», — написано на сайте ведомства.

Температура воздуха в городе составляет -27 градусов порывы ветра до четырех метров в секунду. Днем будет солнечно, без осадков.

Жители Тюмени обрадовались последним морозам в феврале. Из-за погоды отменили занятия у школьников, а на улицах стало меньше людей и машин.

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В Тюмени 17 февраля из-за морозов отменены очные занятия первой смены для учеников с 1-го по 9-й класс. Об этом сообщили в мэрии города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—9 классах в очном режиме отменяются», — написано на сайте ведомства. Температура воздуха в городе составляет -27 градусов порывы ветра до четырех метров в секунду. Днем будет солнечно, без осадков. Жители Тюмени обрадовались последним морозам в феврале. Из-за погоды отменили занятия у школьников, а на улицах стало меньше людей и машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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