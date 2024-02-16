В Тюмени отменили занятия для части школьников

В Тюмени 17 февраля из-за морозов отменены очные занятия первой смены для учеников с 1-го по 9-й класс. Об этом сообщили в мэрии города.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—9 классах в очном режиме отменяются», — написано на сайте ведомства.
Температура воздуха в городе составляет -27 градусов порывы ветра до четырех метров в секунду. Днем будет солнечно, без осадков.
Жители Тюмени обрадовались последним морозам в феврале. Из-за погоды отменили занятия у школьников, а на улицах стало меньше людей и машин.
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