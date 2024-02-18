18 февраля 2024
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В Тюмени силовики изъяли контрафактные сигареты на сумму более 1,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Нелицензионная пачка сигарет. Курган, сигареты, пачка сигарет
На большей части пачек сигарет отсутствовали акцизные марки Фото:

У бизнесмена из Тюмени сотрудники полиции изъяли более 10 000 пачек нелегальных сигарет. По информации МВД России, общая стоимость контрафактной табачной продукции составила более 1,5 миллиона рублей.

«Тюменские полицейские в ходе обыска арендованного индивидуальным предпринимателем торгового павильона на одном из рынков областного центра и гаражного помещения, расположенного на улице Самарцева, изъяли у бизнесмена свыше 10 тысяч пачек нелегальных сигарет. Общая стоимость изъятого превысила 1,5 млн рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Поддельные акцизные марки присутствовали на некоторых пачках сигарет, на остальных они вовсе отсутствовали. Против нарушителя возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование.

В конце 2023 года сотрудники областного Управления ФСБ перекрыли поставки поддельного алкоголя в регион. Силовиками был задержан мужчина, который хранил в гараже 5700 литров алкогольной продукции без акцизных марок. Ему грозило до шести лет лишения свободы.

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У бизнесмена из Тюмени сотрудники полиции изъяли более 10 000 пачек нелегальных сигарет. По информации МВД России, общая стоимость контрафактной табачной продукции составила более 1,5 миллиона рублей. «Тюменские полицейские в ходе обыска арендованного индивидуальным предпринимателем торгового павильона на одном из рынков областного центра и гаражного помещения, расположенного на улице Самарцева, изъяли у бизнесмена свыше 10 тысяч пачек нелегальных сигарет. Общая стоимость изъятого превысила 1,5 млн рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Поддельные акцизные марки присутствовали на некоторых пачках сигарет, на остальных они вовсе отсутствовали. Против нарушителя возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование. В конце 2023 года сотрудники областного Управления ФСБ перекрыли поставки поддельного алкоголя в регион. Силовиками был задержан мужчина, который хранил в гараже 5700 литров алкогольной продукции без акцизных марок. Ему грозило до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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