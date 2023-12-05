05 декабря 2023

ФСБ перекрыла канал поставки поддельного алкоголя в Тюменскую область. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, силовики, полиция, фсб россии
Совместная операция ФСБ и УМВД по Тюменской области закончилась задержанием крупного бутлегера Фото:

В Тюменской области задержан мужчина, который хранил в гараже 5700 литров алкогольной продукции без акцизных марок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, приобретал и хранил в гараже, арендуемом для использования в качестве склада, контрафактную алкогольную продукцию с целью ее последующего сбыта. Алкогольная продукция в количестве более 5700 литров изъята из незаконного оборота», — сообщили агентству в пресс-службе РУ ФСБ России по Тюменской области.

Там добавили, что тюменец подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее агентство писало о том, что в начале 2022 года жители Тюмени массово отравились алкоголем. После употребления метилосодержащей жидкости, которая продавалась под видом водки, скончались более 20 тюменцев. Суды над предпринимателями, которые занимались поставками и продажей контрафакта, продолжаются. Некоторые из них уже получили тюремные сроки.

У тюменца изъято 5700 литров алкоголя
У тюменца изъято 5700 литров алкоголя

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В Тюменской области задержан мужчина, который хранил в гараже 5700 литров алкогольной продукции без акцизных марок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, приобретал и хранил в гараже, арендуемом для использования в качестве склада, контрафактную алкогольную продукцию с целью ее последующего сбыта. Алкогольная продукция в количестве более 5700 литров изъята из незаконного оборота», — сообщили агентству в пресс-службе РУ ФСБ России по Тюменской области. Там добавили, что тюменец подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее агентство писало о том, что в начале 2022 года жители Тюмени массово отравились алкоголем. После употребления метилосодержащей жидкости, которая продавалась под видом водки, скончались более 20 тюменцев. Суды над предпринимателями, которые занимались поставками и продажей контрафакта, продолжаются. Некоторые из них уже получили тюремные сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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