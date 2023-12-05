ФСБ перекрыла канал поставки поддельного алкоголя в Тюменскую область. Фото

06 декабря 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Совместная операция ФСБ и УМВД по Тюменской области закончилась задержанием крупного бутлегера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области задержан мужчина, который хранил в гараже 5700 литров алкогольной продукции без акцизных марок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, приобретал и хранил в гараже, арендуемом для использования в качестве склада, контрафактную алкогольную продукцию с целью ее последующего сбыта. Алкогольная продукция в количестве более 5700 литров изъята из незаконного оборота», — сообщили агентству в пресс-службе РУ ФСБ России по Тюменской области. Там добавили, что тюменец подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее агентство писало о том, что в начале 2022 года жители Тюмени массово отравились алкоголем. После употребления метилосодержащей жидкости, которая продавалась под видом водки, скончались более 20 тюменцев. Суды над предпринимателями, которые занимались поставками и продажей контрафакта, продолжаются. Некоторые из них уже получили тюремные сроки. У тюменца изъято 5700 литров алкоголя РУ ФСБ России по Тюменской области

В Тюменской области задержан мужчина, который хранил в гараже 5700 литров алкогольной продукции без акцизных марок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, приобретал и хранил в гараже, арендуемом для использования в качестве склада, контрафактную алкогольную продукцию с целью ее последующего сбыта. Алкогольная продукция в количестве более 5700 литров изъята из незаконного оборота», — сообщили агентству в пресс-службе РУ ФСБ России по Тюменской области. Там добавили, что тюменец подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее агентство писало о том, что в начале 2022 года жители Тюмени массово отравились алкоголем. После употребления метилосодержащей жидкости, которая продавалась под видом водки, скончались более 20 тюменцев. Суды над предпринимателями, которые занимались поставками и продажей контрафакта, продолжаются. Некоторые из них уже получили тюремные сроки.