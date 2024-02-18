18 февраля 2024
17 февраля 2024

Экс-замглавы Кургана Постовалов возглавил областную библиотеку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, постовалов игорь, портрет
Игорь Постовалов стал директором библиотеки им. Югова (архивное фото) Фото:

Бывший замглавы Кургана Игорь Постовалов возглавил областную библиотеку им. Алексея Югова. Постовалов в качестве директора упоминается в одном из постов, размещенных в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

«Издание „Федор Тютчев. Живое сознание Права“ Юговка получила в подарок от председателя Тюменского регионального общественного благотворительного фонда „Возрождение Тобольска“, книгоиздателя и мецената Аркадия Елфимова. На встрече с читателями Аркадий Елфимов вручил уникальное издание директору библиотеки имени А. К. Югова Игорю Постовалову», — указано в сообщении. В библиотеке URA.RU подтвердили, что Постовалов недавно возглавил библиотеку.

Предыдущим местом работы Постовалова был «Городской центр культуры и досуга», где он занимал пост замдиректора. В мэрии он возглавлял департамент социальной политики. Помимо этого, с 2019 года по январь 2020 года он был заместителем главы города. Пост директора библиотеки им. Югова пустовал с мая 2023 года. До этого с 2018 года библиотеку возглавляла Наталья Катайцева.

Библиотеке передали издание «Федор Тютчев. Живое сознание Права»
Библиотеке передали издание «Федор Тютчев. Живое сознание Права»
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Бывший замглавы Кургана Игорь Постовалов возглавил областную библиотеку им. Алексея Югова. Постовалов в качестве директора упоминается в одном из постов, размещенных в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте». «Издание „Федор Тютчев. Живое сознание Права“ Юговка получила в подарок от председателя Тюменского регионального общественного благотворительного фонда „Возрождение Тобольска“, книгоиздателя и мецената Аркадия Елфимова. На встрече с читателями Аркадий Елфимов вручил уникальное издание директору библиотеки имени А. К. Югова Игорю Постовалову», — указано в сообщении. В библиотеке URA.RU подтвердили, что Постовалов недавно возглавил библиотеку. Предыдущим местом работы Постовалова был «Городской центр культуры и досуга», где он занимал пост замдиректора. В мэрии он возглавлял департамент социальной политики. Помимо этого, с 2019 года по январь 2020 года он был заместителем главы города. Пост директора библиотеки им. Югова пустовал с мая 2023 года. До этого с 2018 года библиотеку возглавляла Наталья Катайцева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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