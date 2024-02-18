Экс-замглавы Кургана Постовалов возглавил областную библиотеку. Фото

19 февраля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Игорь Постовалов стал директором библиотеки им. Югова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший замглавы Кургана Игорь Постовалов возглавил областную библиотеку им. Алексея Югова. Постовалов в качестве директора упоминается в одном из постов, размещенных в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте». «Издание „Федор Тютчев. Живое сознание Права“ Юговка получила в подарок от председателя Тюменского регионального общественного благотворительного фонда „Возрождение Тобольска“, книгоиздателя и мецената Аркадия Елфимова. На встрече с читателями Аркадий Елфимов вручил уникальное издание директору библиотеки имени А. К. Югова Игорю Постовалову», — указано в сообщении. В библиотеке URA.RU подтвердили, что Постовалов недавно возглавил библиотеку. Предыдущим местом работы Постовалова был «Городской центр культуры и досуга», где он занимал пост замдиректора. В мэрии он возглавлял департамент социальной политики. Помимо этого, с 2019 года по январь 2020 года он был заместителем главы города. Пост директора библиотеки им. Югова пустовал с мая 2023 года. До этого с 2018 года библиотеку возглавляла Наталья Катайцева. Библиотеке передали издание «Федор Тютчев. Живое сознание Права» Фото: группа «Юговка рядом», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/yugovalib?w=wall-60213933_21469

Бывший замглавы Кургана Игорь Постовалов возглавил областную библиотеку им. Алексея Югова. Постовалов в качестве директора упоминается в одном из постов, размещенных в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте». «Издание „Федор Тютчев. Живое сознание Права“ Юговка получила в подарок от председателя Тюменского регионального общественного благотворительного фонда „Возрождение Тобольска“, книгоиздателя и мецената Аркадия Елфимова. На встрече с читателями Аркадий Елфимов вручил уникальное издание директору библиотеки имени А. К. Югова Игорю Постовалову», — указано в сообщении. В библиотеке URA.RU подтвердили, что Постовалов недавно возглавил библиотеку. Предыдущим местом работы Постовалова был «Городской центр культуры и досуга», где он занимал пост замдиректора. В мэрии он возглавлял департамент социальной политики. Помимо этого, с 2019 года по январь 2020 года он был заместителем главы города. Пост директора библиотеки им. Югова пустовал с мая 2023 года. До этого с 2018 года библиотеку возглавляла Наталья Катайцева.