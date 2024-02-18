18 февраля 2024
17 февраля 2024

Многодетной семье в Шадринске из-за пожара у соседей пришлось переехать в другое жилье

Власти курганского города выдали квартиру семье с детьми, пострадавшей от пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожар в Шадринске, повредивший две квартиры, произошел 17 февраля (фото из архива) Фото:

В Шадринске (Курганская область) семье с тремя детьми пришлось переехать в жилье из маневренного фонда города из-за пожара у соседей. Об этом пишет пресс-служба администрации муниципалитета в своем telegram-канале «Шадринск. Официально».

«В Шадринске 17 февраля произошел пожар. Огонь повредил имущество двух квартир. В частности, возгорание у соседей нанесло ущерб семье, где воспитываются трое детей полутора, восьми и 15-ти лет. Сразу же после ЧП мы предоставили многодетной семье квартиру из маневренного фонда. Оказываем всестороннюю помощь», — передает пресс-служба слова главы города Антона Мокана. Отмечается, что власти планируют рассмотреть вопрос о материальной выплате семье.

Благодаря благотворительному центру и неравнодушным жителям у всех детей уже есть необходимая одежда. Потребность в одежде остается для родителей, вещи для них принимают в городском центре социального обслуживания населения по улице Октябрьская, 59. Указано, что постельное белье и бытовую технику семье уже помогли собрать в местной школе.

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В Шадринске (Курганская область) семье с тремя детьми пришлось переехать в жилье из маневренного фонда города из-за пожара у соседей. Об этом пишет пресс-служба администрации муниципалитета в своем telegram-канале «Шадринск. Официально». «В Шадринске 17 февраля произошел пожар. Огонь повредил имущество двух квартир. В частности, возгорание у соседей нанесло ущерб семье, где воспитываются трое детей полутора, восьми и 15-ти лет. Сразу же после ЧП мы предоставили многодетной семье квартиру из маневренного фонда. Оказываем всестороннюю помощь», — передает пресс-служба слова главы города Антона Мокана. Отмечается, что власти планируют рассмотреть вопрос о материальной выплате семье. Благодаря благотворительному центру и неравнодушным жителям у всех детей уже есть необходимая одежда. Потребность в одежде остается для родителей, вещи для них принимают в городском центре социального обслуживания населения по улице Октябрьская, 59. Указано, что постельное белье и бытовую технику семье уже помогли собрать в местной школе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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