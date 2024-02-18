Многодетной семье в Шадринске из-за пожара у соседей пришлось переехать в другое жилье

Власти курганского города выдали квартиру семье с детьми, пострадавшей от пожара

19 февраля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Пожар в Шадринске, повредивший две квартиры, произошел 17 февраля (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске (Курганская область) семье с тремя детьми пришлось переехать в жилье из маневренного фонда города из-за пожара у соседей. Об этом пишет пресс-служба администрации муниципалитета в своем telegram-канале «Шадринск. Официально». «В Шадринске 17 февраля произошел пожар. Огонь повредил имущество двух квартир. В частности, возгорание у соседей нанесло ущерб семье, где воспитываются трое детей полутора, восьми и 15-ти лет. Сразу же после ЧП мы предоставили многодетной семье квартиру из маневренного фонда. Оказываем всестороннюю помощь», — передает пресс-служба слова главы города Антона Мокана. Отмечается, что власти планируют рассмотреть вопрос о материальной выплате семье. Благодаря благотворительному центру и неравнодушным жителям у всех детей уже есть необходимая одежда. Потребность в одежде остается для родителей, вещи для них принимают в городском центре социального обслуживания населения по улице Октябрьская, 59. Указано, что постельное белье и бытовую технику семье уже помогли собрать в местной школе.

В Шадринске (Курганская область) семье с тремя детьми пришлось переехать в жилье из маневренного фонда города из-за пожара у соседей. Об этом пишет пресс-служба администрации муниципалитета в своем telegram-канале «Шадринск. Официально». «В Шадринске 17 февраля произошел пожар. Огонь повредил имущество двух квартир. В частности, возгорание у соседей нанесло ущерб семье, где воспитываются трое детей полутора, восьми и 15-ти лет. Сразу же после ЧП мы предоставили многодетной семье квартиру из маневренного фонда. Оказываем всестороннюю помощь», — передает пресс-служба слова главы города Антона Мокана. Отмечается, что власти планируют рассмотреть вопрос о материальной выплате семье. Благодаря благотворительному центру и неравнодушным жителям у всех детей уже есть необходимая одежда. Потребность в одежде остается для родителей, вещи для них принимают в городском центре социального обслуживания населения по улице Октябрьская, 59. Указано, что постельное белье и бытовую технику семье уже помогли собрать в местной школе.