18 февраля 2024

Падение мальчика в открытый люк в Надыме заинтересовало Бастрыкина

Бастрыкин взял на контроль ход проверки падения ребенка из ЯНАО в люк
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил доложить итоги проверки по факту падения ребенка в люк Фото:

В Надыме (ЯНАО) 15 февраля ребенок упал в открытый люк, в результате падения получив ушибы. По факту падения организована проверка, ход которой взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«В Надыме мальчик провалился в открытый канализационный люк неподалеку от медицинского учреждения и получил ушибы. Выбраться оттуда ему помогли оказавшиеся рядом мужчины. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад о промежуточных результатах [проверки] и принятом по итогам решении», — сообщает пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале.

О падении ребенка в открытый люк сообщила мама пострадавшего в социальной сети «ВКонтакте» 16 февраля. В мэрии Надыма пояснили, что крышка люка была сдвинута при уборке снега, но опасное место было огорожено. Следственное управление СК РФ по ЯНАО начало проверку по данному факту, в ходе которой было установлено, что мальчик получил ушибы и легкие травмы от падения в открытый колодец.

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В Надыме (ЯНАО) 15 февраля ребенок упал в открытый люк, в результате падения получив ушибы. По факту падения организована проверка, ход которой взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В Надыме мальчик провалился в открытый канализационный люк неподалеку от медицинского учреждения и получил ушибы. Выбраться оттуда ему помогли оказавшиеся рядом мужчины. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад о промежуточных результатах [проверки] и принятом по итогам решении», — сообщает пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале. О падении ребенка в открытый люк сообщила мама пострадавшего в социальной сети «ВКонтакте» 16 февраля. В мэрии Надыма пояснили, что крышка люка была сдвинута при уборке снега, но опасное место было огорожено. Следственное управление СК РФ по ЯНАО начало проверку по данному факту, в ходе которой было установлено, что мальчик получил ушибы и легкие травмы от падения в открытый колодец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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