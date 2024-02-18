Падение мальчика в открытый люк в Надыме заинтересовало Бастрыкина

В Надыме (ЯНАО) 15 февраля ребенок упал в открытый люк, в результате падения получив ушибы. По факту падения организована проверка, ход которой взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«В Надыме мальчик провалился в открытый канализационный люк неподалеку от медицинского учреждения и получил ушибы. Выбраться оттуда ему помогли оказавшиеся рядом мужчины. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад о промежуточных результатах [проверки] и принятом по итогам решении», — сообщает пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале.
О падении ребенка в открытый люк сообщила мама пострадавшего в социальной сети «ВКонтакте» 16 февраля. В мэрии Надыма пояснили, что крышка люка была сдвинута при уборке снега, но опасное место было огорожено. Следственное управление СК РФ по ЯНАО начало проверку по данному факту, в ходе которой было установлено, что мальчик получил ушибы и легкие травмы от падения в открытый колодец.
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