Крупнейший тюменский ночной клуб кошмарят силовики

Тюменский «Глав Клуб» проверили МЧС и прокуратура

В «Глав клуб» нагрянули с проверкой силовики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменский «Глав Клуб» нагрянули представители МЧС и прокуратуры. На внеочередной проверке настаивал хозяин помещения Михаил Хоменко. Он пытается доказать, что клуб, закрытый в декабре 2023 года, имеет право работать.

Правоохранительные и надзорные органы настояли на закрытии клуба из-за нарушений требований пожарной безопасности. В декабре 2023 на клуб пожаловались в прокуратуру и МЧС. Все из-за того, что там якобы не были предусмотрены эвакуационные выходы и противопожарная сигнализация.

Представители МЧС и прокуратуры проверяют «Глав клуб» на пожарную безопасность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С момента закрытия в клубе было уже три проверки. Как утверждает хозяин заведения Хоменко, проверяющие инстанции каждый раз находят новые нарушения, а дело, по его словам, намеренно затягивают. «В суде заявляются одни нарушения, а во время проверки озвучиваются новые. Мы их устраняем — они находят другие. Новые претензии достают, как кролика из шляпы», — рассказывает Михаил Хоменко.

Владелец клуба уже подсчитывает убытки. По его словам, на исправление всех недочетов, которые выявили сотрудники МЧС, уже ушло более 3 миллионов, не считая потраченных денег во время простоя помещения.

Сам Хоменко предполагает, что это может быть заказ. По его мнению, такое пристальное внимание к его клубу — не случайность. По данным источников хозяина клуба, мероприятия, проводимые в отношении заведения, курирует лично руководитель тюменского ГУ МЧС Артур Хачатрян. Чем «Глав клуб» не угодил надзорным ведомствам — не известно. Однако, как сообщают источники, проблемы при открытии были и у модного клуба «Атмосфера», а в сентябре 2023 года закрылся ночной клуб «Черника».

Представитель МЧС высоко оценил проделанную владельцами «Глав клуба» работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После сегодняшней проверки ситуация, возможно, сдвинется с места. Пожарный инспектор оценил проделанную владельцами работу. «Чтобы открыть это заведение, мы должны убедиться, что все соответствует требованиям на 100%. На данный момент очень много сделано, что было предписано. Сейчас все по-другому. Мы изучим представленные документы и дадим заключение», — заявил представитель МЧС.