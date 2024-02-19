Жители тюменской деревни 10 лет живут без дорог

20 февраля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Как уверяют местные, в поселок весной и осенью не могут добраться машины скорой помощи и других служб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области жители деревни Якуши 10 лет ждут строительства дороги. Как уверяют местные, в поселок весной и осенью не могут добраться машины скорой помощи и других служб. Об этом жители сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Твердят годами о рейтинге дорог, где мы, д. Якуши, на 23 месте. С 2014 года ждем хоть каких-то улучшений. Насыпьте щебень, положите дорожные плиты, шлак или другое покрытие, чтобы скорая имела возможность доехать до больного. А то нам приходится толкать машину скорой сквозь грязь, теряя драгоценное время. Ни одна спецслужба не сможет проехать по нашим дорогам весной и осенью», — написала тюменка Юлия Володина. В администрации Тюменского района рассказали, что площадка занимает 21 место в рейтинге строительства дорог. В весенне-летний период в деревне запланировано выравнивание дорог. «По информации администрации Чикчинского МО, ежегодно своими силами отсыпают срезкой или шлаком более 1 км грунтовых дорог. В первую очередь, под отсыпку попадают улицы, по которым едет автобус, центральные проезды и густонаселенные улицы на площадках ИЖС. На вашей площадке в весенне-летний период запланировано грейдирование грунтовых дорог», — сообщили в районной администрации.

В Тюменской области жители деревни Якуши 10 лет ждут строительства дороги. Как уверяют местные, в поселок весной и осенью не могут добраться машины скорой помощи и других служб. Об этом жители сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Твердят годами о рейтинге дорог, где мы, д. Якуши, на 23 месте. С 2014 года ждем хоть каких-то улучшений. Насыпьте щебень, положите дорожные плиты, шлак или другое покрытие, чтобы скорая имела возможность доехать до больного. А то нам приходится толкать машину скорой сквозь грязь, теряя драгоценное время. Ни одна спецслужба не сможет проехать по нашим дорогам весной и осенью», — написала тюменка Юлия Володина. В администрации Тюменского района рассказали, что площадка занимает 21 место в рейтинге строительства дорог. В весенне-летний период в деревне запланировано выравнивание дорог. «По информации администрации Чикчинского МО, ежегодно своими силами отсыпают срезкой или шлаком более 1 км грунтовых дорог. В первую очередь, под отсыпку попадают улицы, по которым едет автобус, центральные проезды и густонаселенные улицы на площадках ИЖС. На вашей площадке в весенне-летний период запланировано грейдирование грунтовых дорог», — сообщили в районной администрации.