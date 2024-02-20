Курганский ХК «Зауралье» назвал самых результативных игроков в гостевых матчах. Список

За ХК «Зауралье» на выездах больше всех забивал Голоднюк, а ассистировал Ердаков

21 февраля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

В ХК «Зауралье» назвали самых эффективных игроков в выездных матчах чемпионата ВХЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Нападающий курганского ХК «Зауралье» Сергей Голоднюк по ходу сезона забил больше всех в команде в выездных матчах команда. В гостях игрок забросил десять шайб. Самым эффективным ассистентом стал Даниил Ердаков, который помог партнерам 16 раз поразить ворота соперников на выезде. Об этом сообщается на сайте клуба. «Больше всего очков (по 20) в гостевых играх набрали Сергей Голоднюк и Камиль Шиафотдинов. Больше всего голов в гостях у Голоднюка — 9 шайб. А по результативным передачам лучший Даниил Ердаков, который в матчах на выезде помогал отличиться партнерам 16 раз», — говорится на сайте. По восемь шайб на выезде в составе ХК «Зауралье» забили Виктор Пластинин и Тимур Закиров. У Артура Болтанова — семь шайб. По шесть голов на счету Камиля Шиафотдинова, Ивана Гавриленко и Ивана Ширяева. Среди вратарей у Евгения Ярославлева в гостевых матчах 715 отраженных бросков (95,3%), две игры сыграны на «ноль». У Ростислава Глущенко — 167 отраженных бросков (91,2%). На двоих пропущена 51 шайба. Ранее в ХК «Зауралье» назвали самых эффективных игроков в домашних матчах чемпионата ВХЛ. Среди них оказались нападающие Артур Болтанов и Камиль Шиафотдинов. Также сообщалось, что главный тренер команды Михаил Звягин стал рекордсменом регулярного первенства. Клубы при нем восемь раз выходили в плей-офф. Сергей Голоднюк забил в команде больше всех на выезде, а Камиль Шиафотдинов отдал больше всех результативных передач Скрин: сайт ХК «Зауралье» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нападающий курганского ХК «Зауралье» Сергей Голоднюк по ходу сезона забил больше всех в команде в выездных матчах команда. В гостях игрок забросил десять шайб. Самым эффективным ассистентом стал Даниил Ердаков, который помог партнерам 16 раз поразить ворота соперников на выезде. Об этом сообщается на сайте клуба. «Больше всего очков (по 20) в гостевых играх набрали Сергей Голоднюк и Камиль Шиафотдинов. Больше всего голов в гостях у Голоднюка — 9 шайб. А по результативным передачам лучший Даниил Ердаков, который в матчах на выезде помогал отличиться партнерам 16 раз», — говорится на сайте. По восемь шайб на выезде в составе ХК «Зауралье» забили Виктор Пластинин и Тимур Закиров. У Артура Болтанова — семь шайб. По шесть голов на счету Камиля Шиафотдинова, Ивана Гавриленко и Ивана Ширяева. Среди вратарей у Евгения Ярославлева в гостевых матчах 715 отраженных бросков (95,3%), две игры сыграны на «ноль». У Ростислава Глущенко — 167 отраженных бросков (91,2%). На двоих пропущена 51 шайба. Ранее в ХК «Зауралье» назвали самых эффективных игроков в домашних матчах чемпионата ВХЛ. Среди них оказались нападающие Артур Болтанов и Камиль Шиафотдинов. Также сообщалось, что главный тренер команды Михаил Звягин стал рекордсменом регулярного первенства. Клубы при нем восемь раз выходили в плей-офф.