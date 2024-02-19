Главный тренер курганского ХК «Зауралье» Звягин стал рекордсменом чемпионата ВХЛ

Главный тренер ХК «Зауралье» из Кургана Михаил Звягин стал рекордсменом среди всех действующих тренеров ВХЛ по выходам в плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Главный тренер „Зауралья“ Михаил Звягин — рекордсмен среди всех действующих тренеров клубов ВХЛ. Команды под его руководством выходят в плей-офф в восьмой раз подряд, начиная с сезона 2016/2017. Пять раз это было „Зауралье“, еще трижды — „Рубин“ из Тюмени», — сообщили в пресс-службе клуба в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» занял третье место в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 83 очка. Это самый лучший результат клуба за всю историю выступления в первенстве. Впереди команду ждет серия игр с московским клубом «Звезда». Первая встреча в рамках 1/8 фиала Кубка Петрова пройдет 22 февраля в Кургане.
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