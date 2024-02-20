В Тюмени школьники просят Мизулину взять кредит и оставить автограф на лбу

Школьники предложили Мизулиной необычные места для ее автографов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские школьники предложили главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, которая приедет в областную столицу 23 февраля, оставить свою подпись в договоре микрозайма, на паспортах, транспортных и банковских картах, и даже на лбу. Свои пожелания дети пишут в telegram-канале, созданном под визит общественницы в Тюмень.

«В каждом городе есть свой тренд: в Казани все просили подписать студенческий, а в Самаре — снимали видео с открытками. Интересно, что придумает Тюмень?» — такая запись появилась в telegram-канале «Екатерина Мизулина — Тюмень».

Тюменские школьники активно предлагают свои варианты мест, где они хотели бы видеть автограф общественницы. Среди вариантов — транспортные и банковские карты, денежные купюры и даже паспорта.

«Подпись в договоре о микрозайме», — предложила ima.reiden. «На лбу, можно?» — спрашивает Соня. «Расписаться на зачетке, чтобы учителя боялись ставить незачет», — просит hasan0105. «Принесу тату машинку, чтобы вы черкнули что-нибудь», — написал пользователь под ником «Алфавит».

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина анонсировала свой визит в Тюмень в дни 23—24 февраля. Общественница известна тем, что пишет резонансные доносы, после которых начинаются проверки музыкантов, блогеров и других публичных личностей. Тюменские же школьники активно зазывают Мизулину в свои учебные заведения и жалуются на проблемы в них. Сама девушка намекнула, что планирует посетить фестиваль «Битва на Туре».