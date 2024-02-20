Директор школы в Салехарде извинилась перед ученицей за попавший в пищу волос

Руководитель школы №2 в Салехарде (ЯНАО) принесла извинение ученице, которой досталась порция с волосом в столовой образовательного учреждения. О внеплановой проверке пищеблока директор сообщила в telegram.
«Вчера СМИ обратили внимание на неприятную историю „с волосом в одном из блюд школьной столовой“. Досадная ситуация, скажу честно! Мы очень много внимания уделяем и порядку, и технологиям, и меню. Но человеческий фактор — он такой! Все вместе с сотрудниками пищеблока приносим извинения нашей ученице за инцидент!» — написала директор школы Марина Колчина в своем telegram-канале «Директор в теме».
Кроме того, руководитель сообщил, что в школе была проведена проверка работы столовой. Руководство не обнаружило нарушений санитарных правил, работникам пищеблока напомнили про обязательное ношение спецодежды.
Ранее URA.RU сообщило об антисанитарной находке в столовой школы №2 в Салехарде (ЯНАО). Ученица пожаловалась на волос в омлете.
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