Директор школы в Салехарде извинилась перед ученицей за попавший в пищу волос

21 февраля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Сотрудникам школьной столовой в Салехарде напомнили о санитарных правилах Фото: Георгий Бергал © URA.RU Руководитель школы №2 в Салехарде (ЯНАО) принесла извинение ученице, которой досталась порция с волосом в столовой образовательного учреждения. О внеплановой проверке пищеблока директор сообщила в telegram. «Вчера СМИ обратили внимание на неприятную историю „с волосом в одном из блюд школьной столовой“. Досадная ситуация, скажу честно! Мы очень много внимания уделяем и порядку, и технологиям, и меню. Но человеческий фактор — он такой! Все вместе с сотрудниками пищеблока приносим извинения нашей ученице за инцидент!» — написала директор школы Марина Колчина в своем telegram-канале «Директор в теме». Кроме того, руководитель сообщил, что в школе была проведена проверка работы столовой. Руководство не обнаружило нарушений санитарных правил, работникам пищеблока напомнили про обязательное ношение спецодежды. Ранее URA.RU сообщило об антисанитарной находке в столовой школы №2 в Салехарде (ЯНАО). Ученица пожаловалась на волос в омлете.

Руководитель школы №2 в Салехарде (ЯНАО) принесла извинение ученице, которой досталась порция с волосом в столовой образовательного учреждения. О внеплановой проверке пищеблока директор сообщила в telegram. «Вчера СМИ обратили внимание на неприятную историю „с волосом в одном из блюд школьной столовой“. Досадная ситуация, скажу честно! Мы очень много внимания уделяем и порядку, и технологиям, и меню. Но человеческий фактор — он такой! Все вместе с сотрудниками пищеблока приносим извинения нашей ученице за инцидент!» — написала директор школы Марина Колчина в своем telegram-канале «Директор в теме». Кроме того, руководитель сообщил, что в школе была проведена проверка работы столовой. Руководство не обнаружило нарушений санитарных правил, работникам пищеблока напомнили про обязательное ношение спецодежды. Ранее URA.RU сообщило об антисанитарной находке в столовой школы №2 в Салехарде (ЯНАО). Ученица пожаловалась на волос в омлете.