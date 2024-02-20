20 февраля 2024

Директор школы в Салехарде извинилась перед ученицей за попавший в пищу волос

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, школьная столовая, столовая
Сотрудникам школьной столовой в Салехарде напомнили о санитарных правилах Фото:

Руководитель школы №2 в Салехарде (ЯНАО) принесла извинение ученице, которой досталась порция с волосом в столовой образовательного учреждения. О внеплановой проверке пищеблока директор сообщила в telegram.

«Вчера СМИ обратили внимание на неприятную историю „с волосом в одном из блюд школьной столовой“. Досадная ситуация, скажу честно! Мы очень много внимания уделяем и порядку, и технологиям, и меню. Но человеческий фактор — он такой! Все вместе с сотрудниками пищеблока приносим извинения нашей ученице за инцидент!» — написала директор школы Марина Колчина в своем telegram-канале «Директор в теме».

Кроме того, руководитель сообщил, что в школе была проведена проверка работы столовой. Руководство не обнаружило нарушений санитарных правил, работникам пищеблока напомнили про обязательное ношение спецодежды.

Ранее URA.RU сообщило об антисанитарной находке в столовой школы №2 в Салехарде (ЯНАО). Ученица пожаловалась на волос в омлете.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель школы №2 в Салехарде (ЯНАО) принесла извинение ученице, которой досталась порция с волосом в столовой образовательного учреждения. О внеплановой проверке пищеблока директор сообщила в telegram. «Вчера СМИ обратили внимание на неприятную историю „с волосом в одном из блюд школьной столовой“. Досадная ситуация, скажу честно! Мы очень много внимания уделяем и порядку, и технологиям, и меню. Но человеческий фактор — он такой! Все вместе с сотрудниками пищеблока приносим извинения нашей ученице за инцидент!» — написала директор школы Марина Колчина в своем telegram-канале «Директор в теме». Кроме того, руководитель сообщил, что в школе была проведена проверка работы столовой. Руководство не обнаружило нарушений санитарных правил, работникам пищеблока напомнили про обязательное ношение спецодежды. Ранее URA.RU сообщило об антисанитарной находке в столовой школы №2 в Салехарде (ЯНАО). Ученица пожаловалась на волос в омлете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...