Происшествия Машинист компании «Уренгойдорстрой» из Нового Уренгоя погиб в ходе СВО 23 февраля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 + На СВО погиб машинист экскаватора из Нового Уренгоя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В зоне специальной военной операции погиб машинист компании «Уренгойдорстрой» Дмитрий Рустейко из Нового Уренгоя. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Рысков. «От лица работников компании и себя лично приношу глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дмитрий — настоящий Герой. Герои не умирают, они остаются в сердцах и памяти», — приводят слова Рыскова на официальном сайте компании. Рустейко работал в «Уренгойдорстрое» машинистом экскаватора шестого разряда. Он был мобилизован из Калининграда. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. В зоне специальной военной операции погиб машинист компании «Уренгойдорстрой» Дмитрий Рустейко из Нового Уренгоя. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Рысков. «От лица работников компании и себя лично приношу глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дмитрий — настоящий Герой. Герои не умирают, они остаются в сердцах и памяти», — приводят слова Рыскова на официальном сайте компании. Рустейко работал в «Уренгойдорстрое» машинистом экскаватора шестого разряда. Он был мобилизован из Калининграда. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям