Машинист компании «Уренгойдорстрой» из Нового Уренгоя погиб в ходе СВО

На СВО погиб машинист экскаватора из Нового Уренгоя
В зоне специальной военной операции погиб машинист компании «Уренгойдорстрой» Дмитрий Рустейко из Нового Уренгоя. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Рысков.
«От лица работников компании и себя лично приношу глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дмитрий — настоящий Герой. Герои не умирают, они остаются в сердцах и памяти», — приводят слова Рыскова на официальном сайте компании.
Рустейко работал в «Уренгойдорстрое» машинистом экскаватора шестого разряда. Он был мобилизован из Калининграда.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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