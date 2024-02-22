22 февраля 2024
21 февраля 2024

Машинист компании «Уренгойдорстрой» из Нового Уренгоя погиб в ходе СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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На СВО погиб машинист экскаватора из Нового Уренгоя Фото:

В зоне специальной военной операции погиб машинист компании «Уренгойдорстрой» Дмитрий Рустейко из Нового Уренгоя. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Рысков.

«От лица работников компании и себя лично приношу глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дмитрий — настоящий Герой. Герои не умирают, они остаются в сердцах и памяти», — приводят слова Рыскова на официальном сайте компании.

Рустейко работал в «Уренгойдорстрое» машинистом экскаватора шестого разряда. Он был мобилизован из Калининграда.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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В зоне специальной военной операции погиб машинист компании «Уренгойдорстрой» Дмитрий Рустейко из Нового Уренгоя. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Рысков. «От лица работников компании и себя лично приношу глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дмитрий — настоящий Герой. Герои не умирают, они остаются в сердцах и памяти», — приводят слова Рыскова на официальном сайте компании. Рустейко работал в «Уренгойдорстрое» машинистом экскаватора шестого разряда. Он был мобилизован из Калининграда. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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