22 февраля 2024

На тюменский парк с зоной для барбекю потратят 800 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний фестиваль SUMMER FEST в Литературном квартале. Екатеринбург, йога, занятие йогой, summer fest
В парке планируют разместить площадку для занятий йогой Фото:

В Тюмени на парк в районе Комарова потратят 786 миллионов рублей. В нем планируют разместить зону для готовки барбекю. Информация размещена на сайте «Госзакупки».

«В описании парка есть информация про объекты, которые должны там появиться. Из нетипичного: площадка для занятия йогой, веревочный парк, зона барбекю, событийная и инклюзивная площадки», — пишет 72.RU.

Помимо того, планируют построить пункт проката, общественный туалет и детские площадки. Объект начнут строить в этом году, заявлял мэр города Руслан Кухарук.

Ранее в пресс-службе городской администрации URA.RU сообщали, что рядом с микрорайонами Ямальский-2 и Преображенский должен был появиться новый парк. Мэрия опубликовала несколько изображений будущего проекта.

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В Тюмени на парк в районе Комарова потратят 786 миллионов рублей. В нем планируют разместить зону для готовки барбекю. Информация размещена на сайте «Госзакупки». «В описании парка есть информация про объекты, которые должны там появиться. Из нетипичного: площадка для занятия йогой, веревочный парк, зона барбекю, событийная и инклюзивная площадки», — пишет 72.RU. Помимо того, планируют построить пункт проката, общественный туалет и детские площадки. Объект начнут строить в этом году, заявлял мэр города Руслан Кухарук. Ранее в пресс-службе городской администрации URA.RU сообщали, что рядом с микрорайонами Ямальский-2 и Преображенский должен был появиться новый парк. Мэрия опубликовала несколько изображений будущего проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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