На тюменский парк с зоной для барбекю потратят 800 млн рублей

В Тюмени на парк в районе Комарова потратят 786 миллионов рублей. В нем планируют разместить зону для готовки барбекю. Информация размещена на сайте «Госзакупки».
«В описании парка есть информация про объекты, которые должны там появиться. Из нетипичного: площадка для занятия йогой, веревочный парк, зона барбекю, событийная и инклюзивная площадки», — пишет 72.RU.
Помимо того, планируют построить пункт проката, общественный туалет и детские площадки. Объект начнут строить в этом году, заявлял мэр города Руслан Кухарук.
Ранее в пресс-службе городской администрации URA.RU сообщали, что рядом с микрорайонами Ямальский-2 и Преображенский должен был появиться новый парк. Мэрия опубликовала несколько изображений будущего проекта.
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