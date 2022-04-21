21 апреля 2022

В Тюмени появится новый парк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург, зимний лес
В Тюмени сделают новый парк возле ДК «Водник» Фото:

Жители Тюмени поддержали идею благоустройства лесного массива в жилом районе Мыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Территорию у ДК «Водник» переделают в парк.

«В рамках обсуждения, превалирующее количество респондентов обратили внимание на необходимость сохранения лыжной трассы, проходящей по лесному массиву и обеспечение безопасности использования элементов благоустройства. Также внимание было уделено организации зон отдыха с учетом исключения и минимизации рисков возникновения пожара и установке достаточного количества урн», — сообщает пресс-служба администрации.

В обсуждении приняли участие более 650 тюменцев, 94% из которых поддержали идею о преобразовании лесного массива в 2023 году. В парке планируется создать пять различных зон отдыха. Важными при благоустройстве жители города считают обязательную установку детских площадок, удобных скамеек и туалетов.

Ранее URA.RU писало о том, что парковку в центре Тюмени преобразуют в парк. Разработанные дизайн-проекты подразумевают значительное озеленение территории.

Фото: Официальная страница администрации города Тюмени

Фото: Официальная страница администрации города Тюмени

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Жители Тюмени поддержали идею благоустройства лесного массива в жилом районе Мыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Территорию у ДК «Водник» переделают в парк. «В рамках обсуждения, превалирующее количество респондентов обратили внимание на необходимость сохранения лыжной трассы, проходящей по лесному массиву и обеспечение безопасности использования элементов благоустройства. Также внимание было уделено организации зон отдыха с учетом исключения и минимизации рисков возникновения пожара и установке достаточного количества урн», — сообщает пресс-служба администрации. В обсуждении приняли участие более 650 тюменцев, 94% из которых поддержали идею о преобразовании лесного массива в 2023 году. В парке планируется создать пять различных зон отдыха. Важными при благоустройстве жители города считают обязательную установку детских площадок, удобных скамеек и туалетов. Ранее URA.RU писало о том, что парковку в центре Тюмени преобразуют в парк. Разработанные дизайн-проекты подразумевают значительное озеленение территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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