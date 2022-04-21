Жители Тюмени поддержали идею благоустройства лесного массива в жилом районе Мыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Территорию у ДК «Водник» переделают в парк.
«В рамках обсуждения, превалирующее количество респондентов обратили внимание на необходимость сохранения лыжной трассы, проходящей по лесному массиву и обеспечение безопасности использования элементов благоустройства. Также внимание было уделено организации зон отдыха с учетом исключения и минимизации рисков возникновения пожара и установке достаточного количества урн», — сообщает пресс-служба администрации.
В обсуждении приняли участие более 650 тюменцев, 94% из которых поддержали идею о преобразовании лесного массива в 2023 году. В парке планируется создать пять различных зон отдыха. Важными при благоустройстве жители города считают обязательную установку детских площадок, удобных скамеек и туалетов.
Жители Тюмени поддержали идею благоустройства лесного массива в жилом районе Мыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Территорию у ДК «Водник» переделают в парк. «В рамках обсуждения, превалирующее количество респондентов обратили внимание на необходимость сохранения лыжной трассы, проходящей по лесному массиву и обеспечение безопасности использования элементов благоустройства. Также внимание было уделено организации зон отдыха с учетом исключения и минимизации рисков возникновения пожара и установке достаточного количества урн», — сообщает пресс-служба администрации. В обсуждении приняли участие более 650 тюменцев, 94% из которых поддержали идею о преобразовании лесного массива в 2023 году. В парке планируется создать пять различных зон отдыха. Важными при благоустройстве жители города считают обязательную установку детских площадок, удобных скамеек и туалетов. Ранее URA.RU писало о том, что парковку в центре Тюмени преобразуют в парк. Разработанные дизайн-проекты подразумевают значительное озеленение территории.