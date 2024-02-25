25 февраля 2024

В Тюмени закрыли продажу билетов на концерт Басты

Рэпер Баста выступит в Тюмени 7 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, баста, вакуленко василий
Билеты на концерт Басты нельзя купить, но можно выиграть Фото:

В Тюмени закрыта продажа билетов на концерт рэп-исполнителя Баста (настоящее имя Василий Вакуленко). Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов.

«Концерт в Тюмени: Баста. Билетов в продаже нет. Концерт пройдет 7 апреля», — указано на сайте.

В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) все чаще стали появляться объявления о розыгрыше билетов на тюменский концерт рэпера. Розыгрыши уже объявили магазин техники и агентство недвижимости. Ранее URA.RU писало, что на концерте прозвучат все хиты артиста, начиная с первого альбома.

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В Тюмени закрыта продажа билетов на концерт рэп-исполнителя Баста (настоящее имя Василий Вакуленко). Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов. «Концерт в Тюмени: Баста. Билетов в продаже нет. Концерт пройдет 7 апреля», — указано на сайте. В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) все чаще стали появляться объявления о розыгрыше билетов на тюменский концерт рэпера. Розыгрыши уже объявили магазин техники и агентство недвижимости. Ранее URA.RU писало, что на концерте прозвучат все хиты артиста, начиная с первого альбома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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