В Тюмени закрыли продажу билетов на концерт Басты

Рэпер Баста выступит в Тюмени 7 апреля

26 февраля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Билеты на концерт Басты нельзя купить, но можно выиграть Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени закрыта продажа билетов на концерт рэп-исполнителя Баста (настоящее имя Василий Вакуленко). Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов. «Концерт в Тюмени: Баста. Билетов в продаже нет. Концерт пройдет 7 апреля», — указано на сайте. В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) все чаще стали появляться объявления о розыгрыше билетов на тюменский концерт рэпера. Розыгрыши уже объявили магазин техники и агентство недвижимости. Ранее URA.RU писало, что на концерте прозвучат все хиты артиста, начиная с первого альбома.

В Тюмени закрыта продажа билетов на концерт рэп-исполнителя Баста (настоящее имя Василий Вакуленко). Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов. «Концерт в Тюмени: Баста. Билетов в продаже нет. Концерт пройдет 7 апреля», — указано на сайте. В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) все чаще стали появляться объявления о розыгрыше билетов на тюменский концерт рэпера. Розыгрыши уже объявили магазин техники и агентство недвижимости. Ранее URA.RU писало, что на концерте прозвучат все хиты артиста, начиная с первого альбома.