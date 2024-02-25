В Тюмени закрыли продажу билетов на концерт Басты

Билеты на концерт Басты нельзя купить, но можно выиграть
В Тюмени закрыта продажа билетов на концерт рэп-исполнителя Баста (настоящее имя Василий Вакуленко). Об этом сообщается на сайтах-агрегаторах по продаже билетов.
«Концерт в Тюмени: Баста. Билетов в продаже нет. Концерт пройдет 7 апреля», — указано на сайте.
В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) все чаще стали появляться объявления о розыгрыше билетов на тюменский концерт рэпера. Розыгрыши уже объявили магазин техники и агентство недвижимости. Ранее URA.RU писало, что на концерте прозвучат все хиты артиста, начиная с первого альбома.
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