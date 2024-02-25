В Салехарде (ЯНАО) в школе №6 ученикам в столовой подали просроченные йогурты с плесенью внутри. О несоблюдении условий хранения продуктов в учебном заведении горожане сообщили в telegram.
«Вот такие йогурты дают детям в 6 школе», — написал горожанин в telegram-канале «Вечерний Салехард». На фото, которое предоставил автор поста, виден испорченный продукт.
В городском департаменте образования корреспонденту URA.RU сообщили, что йогурты хранятся в соответствующих условиях в холодильных камерах. «За сроками годности продукта строго следят сотрудники столовой. Сегодня в меню йогурта не было. К администрации школы или к сотрудникам столовой никто с подобной жалобой не обращался», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о волосе в омлете в школьной столовой Салехарда (ЯНАО). Руководство школы провело проверку работы пищеблока в учебном заведении.
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