25 февраля 2024

В школе Салехарда детям раздали йогурты с плесенью. Фото

В Салехарде учеников школы №6 кормят просроченными продуктами
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, грязная посуда, школа, столовая, школьное питание
Салехардская школа не следит за сроками годности продуктов в столовой Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в школе №6 ученикам в столовой подали просроченные йогурты с плесенью внутри. О несоблюдении условий хранения продуктов в учебном заведении горожане сообщили в telegram.

«Вот такие йогурты дают детям в 6 школе», — написал горожанин в telegram-канале «Вечерний Салехард». На фото, которое предоставил автор поста, виден испорченный продукт.

В городском департаменте образования корреспонденту URA.RU сообщили, что йогурты хранятся в соответствующих условиях в холодильных камерах. «За сроками годности продукта строго следят сотрудники столовой. Сегодня в меню йогурта не было. К администрации школы или к сотрудникам столовой никто с подобной жалобой не обращался», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о волосе в омлете в школьной столовой Салехарда (ЯНАО). Руководство школы провело проверку работы пищеблока в учебном заведении.

Плесень в йогурте школьной столовой, Салехард
Плесень в йогурте школьной столовой, Салехард
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) в школе №6 ученикам в столовой подали просроченные йогурты с плесенью внутри. О несоблюдении условий хранения продуктов в учебном заведении горожане сообщили в telegram. «Вот такие йогурты дают детям в 6 школе», — написал горожанин в telegram-канале «Вечерний Салехард». На фото, которое предоставил автор поста, виден испорченный продукт. В городском департаменте образования корреспонденту URA.RU сообщили, что йогурты хранятся в соответствующих условиях в холодильных камерах. «За сроками годности продукта строго следят сотрудники столовой. Сегодня в меню йогурта не было. К администрации школы или к сотрудникам столовой никто с подобной жалобой не обращался», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о волосе в омлете в школьной столовой Салехарда (ЯНАО). Руководство школы провело проверку работы пищеблока в учебном заведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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