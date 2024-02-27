Курганской семье дали почти 2 млн рублей на строительство дома

28 февраля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Многодетная семья из Шадринска получила свидетельство на 2 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многодетной семье из Шадринска (Курганская область) выделили 1,8 миллиона рублей на строительство дома. Свидетельство о выплате им передал глава города Антон Мокан. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы администрации муниципалитета «Шадринск. Официально». «Катерина и Дмитрий Чичилановы воспитывают троих сыновей. У многодетной молодой семьи уже есть участок для будущего дома. Осуществить планы поможет государство. Сегодня из рук главы города Антона Мокана они получили свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Поддержка в сумме 1,8 миллиона рублей предусмотрена федеральной программой», — указано в канале. С 2009 года такую поддержку получили 138 шадринских семей. Социальная выплата, по данным пресс-службы мэрии города, составляет 35% от средней стоимости жилья и финансируется из бюджетов всех уровней. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске многодетной семье пришлось переехать в жилье из маневренного фонда города из-за пожара у соседей. Глава города Мокан сообщал, что семье с тремя детьми полутора, восьми и 15 лет оказывается всесторонняя помощь.

Многодетной семье из Шадринска (Курганская область) выделили 1,8 миллиона рублей на строительство дома. Свидетельство о выплате им передал глава города Антон Мокан. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы администрации муниципалитета «Шадринск. Официально». «Катерина и Дмитрий Чичилановы воспитывают троих сыновей. У многодетной молодой семьи уже есть участок для будущего дома. Осуществить планы поможет государство. Сегодня из рук главы города Антона Мокана они получили свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Поддержка в сумме 1,8 миллиона рублей предусмотрена федеральной программой», — указано в канале. С 2009 года такую поддержку получили 138 шадринских семей. Социальная выплата, по данным пресс-службы мэрии города, составляет 35% от средней стоимости жилья и финансируется из бюджетов всех уровней. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске многодетной семье пришлось переехать в жилье из маневренного фонда города из-за пожара у соседей. Глава города Мокан сообщал, что семье с тремя детьми полутора, восьми и 15 лет оказывается всесторонняя помощь.