Иностранцы отказываются ездить в Курган из-за полицейских

Полицейские отчитались о своей работе с иностранцами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иностранцы, совершающие преступления, избегают поездок в Курган из-за успешной работы регионального управления МВД. Отмечается, что в регионе задерживают почти всех нарушителей. Об этом сообщил начальник УМВД по Кургану и полковник полиции Дмитрий Игошин на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU.

«На сегодняшний день, иностранцы избегают поездок в город Курган для сбыта наркотических веществ, потому что девять из десяти преступников мы задерживаем. В то же время, не зафиксировано тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных иностранными гражданами», — отчитался перед депутатами Игошин.

Как прозвучало на заседании, показатель преступлений, совершенных мигрантами, не считают слишком высоким — около 10% от общего числа правонарушений. Однако, заявил Игошин, это число в любом случае является неприемлемым. На заседании Курганской городской думы также озвучили, что 95% преступлений, которые совершили иностранцы, связаны с незаконным оборотом наркотиков. Игошин пояснил, что в Кургане наблюдается тенденция, что в распространении наркотиков фигурируют несовершеннолетние.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил глав силовых управлений и судов региона защитить население от преступлений мигрантов и их пособников. Тогда глава региона отметил, что чаще всего иностранцы совершают нарушения из-за незаконного оборота наркотиков. На преступления мигрантов обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. Он заявил, что эта ситуация делает Курганскую область проблемным регионом.