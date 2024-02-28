«Курганмашзавод» снял видеоролик в ответ на санкции Евросоюза

«Курганмашзавод» отреагировал на санкции Евросоюза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На Курганском машиностроительном заводе, выпускающем боевые машины, сняли видеоролик о работе предприятия. Данное видео стало ответом на санкции Евросоюза, говорится в telegram-канале КМЗ.

«Евросоюз вводит против „Курганмашзавода“ санкции. Наш ответ: „А мы работаем!“», — информирует военный завод своих подписчиков. В посте размещен короткий видеоролик, показывающий работу по сборке продукции завода.

Операторы сняли различные стадии производства «Курганмашзавода». Рабочие предприятия на своих рабочих местах сообщают в камеру, что у них все стабильно и хорошо и что они работают.

Ранее URA.RU сообщало, что два курганских оборонных предприятия попали под санкции Евросоюза. Среди них оказались «Курганмашзавод» и «Кургаприбор».