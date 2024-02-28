«Курганмашзавод» снял видеоролик в ответ на санкции Евросоюза

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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3, сборочный цех
«Курганмашзавод» отреагировал на санкции Евросоюза Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

На Курганском машиностроительном заводе, выпускающем боевые машины, сняли видеоролик о работе предприятия. Данное видео стало ответом на санкции Евросоюза, говорится в telegram-канале КМЗ.

«Евросоюз вводит против „Курганмашзавода“ санкции. Наш ответ: „А мы работаем!“», — информирует военный завод своих подписчиков. В посте размещен короткий видеоролик, показывающий работу по сборке продукции завода.

Операторы сняли различные стадии производства «Курганмашзавода». Рабочие предприятия на своих рабочих местах сообщают в камеру, что у них все стабильно и хорошо и что они работают.

Ранее URA.RU сообщало, что два курганских оборонных предприятия попали под санкции Евросоюза. Среди них оказались «Курганмашзавод» и «Кургаприбор».

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На Курганском машиностроительном заводе, выпускающем боевые машины, сняли видеоролик о работе предприятия. Данное видео стало ответом на санкции Евросоюза, говорится в telegram-канале КМЗ. «Евросоюз вводит против „Курганмашзавода“ санкции. Наш ответ: „А мы работаем!“», — информирует военный завод своих подписчиков. В посте размещен короткий видеоролик, показывающий работу по сборке продукции завода. Операторы сняли различные стадии производства «Курганмашзавода». Рабочие предприятия на своих рабочих местах сообщают в камеру, что у них все стабильно и хорошо и что они работают. Ранее URA.RU сообщало, что два курганских оборонных предприятия попали под санкции Евросоюза. Среди них оказались «Курганмашзавод» и «Кургаприбор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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