Тюменка закрыла кафе, которое спонсировал весь город

В Тюмени закрылось заведение с сырниками формата 18+

В заведении продавали необычные сырники формата 18+ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменское кафе с сырниками формата 18+ закрылось. Об этом URA.RU сообщила владелица заведения Валерия Сгибнева. Ранее ресторатор объявила сбор денег у тюменцев на поддержку и развитие своего бизнеса.

«Мы закрылись», — сообщила владелица сырничной корреспонденту URA.RU в переписке. На дальнейшие вопросы ответа не последовало, дозвониться до Валерии Сгибневой не удалось.

Валерия Сгибнева в декабре 2023 года объявила сбор в 500 тысяч рублей среди тюменцев на поддержку своего заведения. Ранее URA.RU писало, что за первые сутки сбора неравнодушные горожане перевели предпринимателю 10 тысяч рублей.