Тюменка закрыла кафе, которое спонсировал весь город

В Тюмени закрылось заведение с сырниками формата 18+
© Служба новостей «URA.RU»
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Капитаны бизнеса в Лето-Лето. Тюмень, сырники, ресторан, еда
В заведении продавали необычные сырники формата 18+ Фото:

Тюменское кафе с сырниками формата 18+ закрылось. Об этом URA.RU сообщила владелица заведения Валерия Сгибнева. Ранее ресторатор объявила сбор денег у тюменцев на поддержку и развитие своего бизнеса.

«Мы закрылись», — сообщила владелица сырничной корреспонденту URA.RU в переписке. На дальнейшие вопросы ответа не последовало, дозвониться до Валерии Сгибневой не удалось.

Валерия Сгибнева в декабре 2023 года объявила сбор в 500 тысяч рублей среди тюменцев на поддержку своего заведения. Ранее URA.RU писало, что за первые сутки сбора неравнодушные горожане перевели предпринимателю 10 тысяч рублей.

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Тюменское кафе с сырниками формата 18+ закрылось. Об этом URA.RU сообщила владелица заведения Валерия Сгибнева. Ранее ресторатор объявила сбор денег у тюменцев на поддержку и развитие своего бизнеса. «Мы закрылись», — сообщила владелица сырничной корреспонденту URA.RU в переписке. На дальнейшие вопросы ответа не последовало, дозвониться до Валерии Сгибневой не удалось. Валерия Сгибнева в декабре 2023 года объявила сбор в 500 тысяч рублей среди тюменцев на поддержку своего заведения. Ранее URA.RU писало, что за первые сутки сбора неравнодушные горожане перевели предпринимателю 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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